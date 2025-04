Ile Maurice: L'appel de détresse de l'écrivain John Erich-Nielsen

Le célèbre auteur de romans policiers John Erich-Nielsen lance un appel de détresse alors que lui et son épouse ont été agressés une seconde fois en l'espace d'un an. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, John Erich-Nielsen dit se sentir en danger avec son épouse. Il se fait livrer l'eau et dépend d'un générateur depuis que l'accès à ces services essentiels lui a été coupé par ses voisins, depuis un an.

Le couple a été agressé violemment le 25 avril. L'écrivain a publié des photos de son épouse qui s'est fait arracher les cheveux et frapper. Selon John Erich-Nielsen, il aurait été victime d'intimidation alors qu'il était au poste de police de La Gaulette pour porter plainte. Cette agression a en toile de fond un litige de voisinage qui est en cour. Un jugement est attendu dans cette affaire.

L'écrivain français et son épouse se sont installés à Maurice depuis quelques années et vivent à Chamarel. Mais le rêve de vivre dans l'île paradisiaque va tourner au cauchemar pour le couple qui avait été agressé une première fois le 23 mai 2024. John Erich-Nielsen relate que ce jour-là, lui et son épouse avaient été agressés à coups de casque de moto et de bâton.