Ile Maurice: La sécurité au travail - Une promesse de vie, pas un risque

Chaque 28 avril, le monde s'arrête un instant pour rappeler une vérité fondamentale : personne ne devrait perdre sa vie ou sa santé en allant travailler.

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail n'est pas seulement une date sur le calendrier c'est un hommage silencieux aux luttes quotidiennes menées sur les chantiers, dans les usines, les hôpitaux, et dans chaque lieu où des hommes et des femmes rêvent d'un avenir meilleur grâce à leur travail.

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), des millions de travailleurs sont encore victimes chaque année d'accidents ou de maladies liés à leur activité professionnelle. Beaucoup ne rentrent jamais chez eux. D'autres vivent avec des séquelles invisibles, derrière des chiffres qui peinent à refléter la souffrance humaine. Derrière chaque statistique, il y a un père, une mère, un jeune apprenti plein d'espoir ou un travailleur expérimenté comptant les jours jusqu'à sa retraite.

Le thème de cette année résonne avec force : « Un environnement de travail sûr et sain est un principe et un droit fondamentaux ». Il nous rappelle que la sécurité ne doit ni être une question de chance, ni un luxe réservé à quelques-uns -- elle doit être garantie, par la loi et par la conscience collective.

À Maurice aussi, cet appel trouve un écho particulier. De Port-Louis à Rivière-des-Anguilles, des milliers de travailleurs bâtissent chaque jour le pays. Leur offrir des conditions sûres n'est pas seulement une obligation légale, c'est un acte de respect, de dignité et d'humanité.

En cette journée, posons-nous les vraies questions :

Faisons-nous assez pour protéger nos travailleurs ?

Employeurs, autorités, travailleurs : sommes-nous réellement engagés dans la construction d'une culture de la prévention ?

Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus. Nous nous tenons aux côtés de ceux qui continuent à se battre pour des conditions de travail plus sûres. Parce que travailler ne devrait jamais être synonyme de danger.

La sécurité n'est pas un choix. C'est une promesse que nous devons tenir, chaque jour.