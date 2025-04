Tunisie: Le Musée National du Village 'Dimitrie Gusti' à Bucarest accueille la 'Semaine culturelle tunisienne' en Roumanie du 26 au 30 avril 2025

TUNIS — Dans le cadre du renforcement de la diplomatie culturelle entre la Tunisie et la Roumanie, ainsi que de la promotion de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel et civilisationnel tunisien, l'ambassadeur de la République tunisienne en Roumanie, Sami Nagga, a présidé, samedi 26 avril 2025, la cérémonie d'ouverture de la "Semaine culturelle tunisienne", organisée au Musée National du Village "Dimitrie Gusti" à Bucarest, du 26 au 30 avril 2025, avec le soutien du ministère roumain de la Culture, annonce l'ambassade de Tunisie en Roumanie sur sa page officielle.

La cérémonie officielle qui s'est ouverte par les hymnes tunisien et roumain s'est déroulée en présence de l'ambassadeur Sami Nagga, du secrétaire d'Etat auprès du ministère roumain de la Culture, Andras Demeter, et de la directrice générale du Musée du Village roumain, Paula Popoiu. Dans leurs allocutions d'ouverture, ils ont mis l'accent sur "l'excellence des relations de coopération et d'amitié entre la Tunisie et la Roumanie, réaffirmant l'importance de cet événement culturel pour faire connaitre la richesse et la diversité de la scène culturelle tunisienne et pour consolider la coopération bilatérale en soutenant les échanges culturels et en mettant en avant les valeurs communes et l'ouverture à l'autre à travers les différentes expressions artistiques et créatives" selon la même source.

Rehaussée par une forte présence notamment d'ambassadeurs et de représentants des missions diplomatiques et d'organisations internationales accréditées en Roumanie, la cérémonie a également réuni des responsables au ministère roumain de la Culture, des personnalités d'institutions culturelles et universitaires en Roumanie, ainsi que plusieurs journalistes et médias roumains et arabes.

Un défilé de costumes traditionnels tunisiens, ainsi que des expositions de différentes pièces, créations et oeuvres d'art ont rythmé la cérémonie d'ouverture, offrant un aperçu vivant de la richesse et de la diversité de la scène culturelle tunisienne.

A cette occasion, les artistes et créateurs participants ont été honorés, en reconnaissance de leur précieuse contribution et de leur engagement à faire réussir cet événement culturel où céramique, arts plastiques, calligraphie et mode aux couleurs de la Tunisie sont à l'honneur dans l'écrin authentique du Musée du Village roumain à Bucarest.

Un voyage au coeur de la créativité tunisienne au pluriel

Contacté par l'agence TAP, l'artiste et calligraphe Abderrazak Hamouda, chargé de la coordination artistique, a tenu à souligner que cette semaine, "organisée par l'ambassade de Tunisie en Roumanie, avec la collaboration du ministère tunisien des affaires culturelles, se voulait une opportunité de partage, de rapprochement et d'échange entre les deux pays, à travers l'art et la culture".

Avec pour invité d'honneur l'artiste plasticien roumain Razvan Hoinaru, cette semaine, a-t-il ajouté, donne à voir dans le cadre des différentes expositions, une pluralité d'expressions et d'esthétiques visuelles. Les arts plastiques sont représentés par six artistes, en l'occurrence Sonia Lakhoua, Syrine Adhadhi, Rim Ben Abdallah, Hamda Dniden, Tarek Souissi, ainsi que Sadok Touil, peintre-calligraphe et directeur de l'Institut supérieur des arts et métiers de Gabès (ISMAG).

Outre les créations en céramique d'Imen Hadidan, l'art de la calligraphie arabe est présent avec les oeuvres de Slim El Elmi et d'Abderrazak Hamouda, mettant à l'honneur cet art ancestral à travers des visions plurielles.

Outre les expositions, le programme est enrichi au fil de la semaine, d'ateliers et de démonstrations, notamment de calligraphie, qui ont captivé l'attention de nombreux visiteurs au Musée du Village roumain où ils ont pu découvrir et admirer les différentes oeuvres et pièces exposées ainsi que les dix modèles de la créatrice de mode Hounaida El Ghoul présente avec une collection intitulée "Fiyéna" (finesse), où se rencontrent l'âme des traditions vestimentaires tunisiennes et l'esprit créatif.

Depuis son lancement, la Semaine culturelle tunisienne a offert au public roumain et à la communauté tunisienne en Roumanie un véritable voyage au coeur de la créativité au pluriel, portée par une mosaique de styles et d'expressions, dans un esprit de dialogue interculturel et d'amitié entre les deux pays.