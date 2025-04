Afrique: BBL – Un tueur silencieux pour les victimes du « body shaming »

Le Brazilian Booty Lifting, plus communément appelé BBL, est une intervention esthétique visant à accentuer les courbes féminines. En effet, c’est une opération chirurgicale qui consiste à injecter de la graisse dans les parties moins généreuses telles que la poitrine et le fessier afin d’en augmenter le volume. Ces graisses sont principalement prélevées dans le corps de la personne opérée : au niveau de son ventre, de sa taille, de ses cuisses, etc.

Il faut noter que la plupart des femmes qui adoptent cette pratique subissent le « body shaming » (dénigrement du corps) au quotidien. Il s'agit de se moquer de l'apparence physique d'une personne, en l'affichant de manière stigmatisante et discriminatoire. Cette situation pousse les personnes qui le subissent à développer des complexes ou à perdre confiance en soi.

Par conséquent, certaines femmes, victimes de ce harcèlement, soit sur les réseaux sociaux ou même au sein de leur propre famille, optent pour le BBL afin de combler ce manquement issu des critiques auxquelles elles font face.

Actuellement, on constate que la pratique du BBL est de plus en plus fréquente, surtout chez les jeunes filles âgées de 18 à 35 ans. Dans le but d’avoir de belles formes en taille de guêpe, elles s’adonnent ainsi à cette pratique qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Récemment, des femmes afro-américaines ont fait des témoignages sur les réseaux sociaux indiquant qu’au fil du temps leur BBL s’est détérioré, entrainant la présence d’odeurs nauséabondes au niveau des parties concernées. Selon elles, cette situation désagréable entraîne des frustrations et des isolations.

En Afrique, on observe que certaines célébrités du cinéma ont recours au BBL afin de booster leur chance d’être au-devant de la scène. Il faut dire que cet aspect physique joue un rôle important pour le développement de leur carrière, dans la mesure où les femmes ayant des formes généreuses sont de plus en plus prisées pour les castings.

Depuis la semaine passée, plusieurs influenceuses sénégalaises publient des vidéos où elles partagent les témoignages qu'elles ont reçus concernant les effets néfastes du BBL qui nuisent à leur quotidien.

Cette apparence tant voulue dans le but d’échapper au « body shaming », s’est aujourd’hui transformée en un cauchemar. Selon leurs témoignages, elles n’arrivent plus à vivre sainement à cause de cette odeur que leur BBL dégage, impliquant la rupture de leurs relations conjugales ou, au pire, la mort.

En 2023, Sarah Kanku, une influenceuse congolaise, avait rendu l'âme suite à un BBL qui a mal tourné. Les médias locaux rapportent que la jeune femme désirait des rondeurs pour plaire à son fiancé, une volonté qui lui a finalement été fatale.

Aujourd’hui, d’aucuns se posent la question de savoir si le fait de retirer le BBL résoudra leur problème pour enfin se débarrasser des odeurs. On ne saurait le dire. Pour l’heure, il est urgent pour les spécialistes concernés de donner des explications aux personnes pratiquant cette activité afin de prévenir les dommages. Car il est primordial pour qu’elles prennent conscience des conséquences médicales avant de se lancer sur ce terrain qui peut entraîner des situations désastreuses pour la santé féminine.