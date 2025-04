Soudan: Adam Tor, membre du CST s'adresse à la Conférence sur la santé et la sécurité au travail

Le membre du Conseil Souverain de Transition, M. Salah Eddine Adam Tor, a salué les travailleurs du secteur de la santé et de la médecine qui ont combattu l'un des champs de bataille les plus importants de la bataille pour la santé, la dignité humaine et le service et ont travaillé dans les conditions les plus sombres et à la lumière d'un déclin clair des composantes de la fourniture de services de santé qui ont été systématiquement détruites par la milice rebelle terroriste de soutien rapide.

S'adressant dimanche à la Conférence sur la santé et la sécurité au travail à Port Soudan, tenue sous le thème « Construire une culture de prévention, assurer un environnement de travail sûr et sain pour tous », en présence du ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim et d'un certain nombre de responsables de l'État, Son Excellence a affirmé son soutien à tous les projets et activités de service entrepris par le ministère de la Santé.

Son Excellence a expliqué que cette conférence envoie un message de fierté, de dignité et d'espoir, affirmant que les services de santé au travail ne s'arrêtent pas dans les circonstances et les défis les plus sombres, et que le ministère de la Santé aux niveaux fédéral et étatique et ses institutions réparties dans tout le Soudan font tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir des services de santé.

De son côté, le ministre de la Santé a expliqué que le ministère a commencé à élaborer des plans et des programmes pour suivre le rythme des développements mondiaux dans le domaine de la santé au travail et pour créer un environnement propice au retour des citoyens chez eux. Il a souligné que le programme vise principalement à protéger et à préserver le capital humain selon des principes environnementaux et sanitaires appropriés qui sont compatibles avec la dignité des citoyens et garantissent leur droit de recevoir tous les services de santé et médicaux en toutes circonstances.