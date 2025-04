Ile Maurice: Écoles et collèges - Priorité aux activités pour mieux encadrer les jeunes

Ce lundi marque la reprise pour petits et grands, qui retrouvent le chemin de l'école pour entamer le second trimestre, prévu jusqu'au 18 juillet. Un trimestre qui verra des changements avec des activités extrascolaires qui attendent les élèves.

Une rentrée pas comme les autres : le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a annoncé une série d'activités extrascolaires, une décision inspirée des conclusions des récentes Assises de l'éducation. Son objectif est clair : lutter contre le fléau de la drogue en occupant les jeunes autrement. Il demande à chaque établissement scolaire deprésenter un rapportdétaillant au moins cinq activités réalisées d'ici la fin du trimestre. La mesure est bien accueillie, tant par les syndicats que par les enseignants. Parmi eux,Mirella Chauvin, enseignante au secondaire, salue cette initiative : «Il faut offrir aux jeunes des occasions de se défouler. Beaucoup viennent à l'école par obligation. C'est inquiétant!» regrette-t-elle.

Selon elle, les 30 minutes de sport hebdomadaire sont bien insuffisantes : «Le temps que les élèves se changent, il ne reste qu'une quinzaine de minutes pour pratiquer une activité physique réelle. Ce n'est pas assez pour s'épanouir.» Elle suggère même d'instaurerdes demi-journées dédiées au sport ou à la danse pour redonner envie aux jeunes de venir à l'école : «Ils apprendraient autrement, de façon plus ludique et motivante.»

Elle plaide aussi pour plus d'écoute envers les élèves, mais aussi envers les enseignants, notamment les nouveaux venus, parfois démunis face à certaines situations difficiles. Du côté syndical, Arvind Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), abonde dans le même sens. Il évoque avec nostalgie l'époque où chaque collège organisait ses propres journées sportives, aboutissant aux célèbres compétitions inter-collèges : «Le ministre veut ramener cette tradition et c'est une excellente idée.» Il insiste cependant sur le rôle crucial des recteurs, qui devront réorganiser le calendrier scolaire pour intégrer ces activités sportives et culturelles.

Pour lui,le sport est un antidote naturel contre la drogue, l'alcool et la cigarette : «Les jeunes devront choisir leur camp. Ceux engagés dans le sport auront un but, une reconnaissance, et deviendront fiers de défendre les couleurs de leur collège.» Le ministre Gungapersad a, de son côté, tenu à préciser que ces activités ne sont pas destinées à impressionner qui que ce soit : l'essentiel est que les élèves participent avec enthousiasme, idéalement entourés de leurs parents et grands-parents. Les activités pourront varier selon les infrastructures disponibles: quiz, slam, concours d'élocution, compétitions de cerf-volant, débats, sorties pédagogiques, matchs sportifs inter-écoles, visites à des personnes malades, ou encore rencontres dans des écoles spécialisées.

Une rentrée résolument tournée vers le dynamisme, l'inclusion et la motivation des élèves, avec pour ambition de construire un environnement scolaire plus vivant et plus protecteur.