Madagascar: Musique classique - Des orphelins font vibrer la cathédrale d'Ambohimanoro

L'Orchestre Symphonique Saint-Paul, composé exclusivement de jeunes issus de l'orphelinat éponyme, a ébloui le public lors de son grand concert de Pâques, samedi 26 avril 2025, à la Cathédrale d'Ambohimanoro, Antananarivo. L'événement, alliant solennité spirituelle et excellence artistique, a marqué un nouveau succès pour cette formation unique à Madagascar.

À travers ce concert, l'orchestre poursuivait un double objectif : faire rayonner la musique classique, notamment les oeuvres de jeunes compositeurs malgaches peu connus, et soutenir le développement éducatif et artistique de ses membres. « Chaque note jouée raconte une histoire de passion, de persévérance et d'espoir », résument les musiciens.

Le programme, riche et varié, a transporté l'auditoire dans un voyage musical intense, mêlant cantiques de Pâques, compositions originales du chef d'orchestre Dr Olivier José Razafintsambaina, et chefs-d'oeuvre européens. Parmi les moments forts figuraient l'émotion palpable durant l'interprétation des cantiques de Pâques, l'exécution magistrale des pièces du Dr Razafintsambaina, et l'éblouissante performance du «Concerto pour deux violons en Ré mineur» de J.S. Bach, qui a ému aux larmes le public.

Polyvalence

Le répertoire rendait également hommage aux géants de la musique classique, avec des oeuvres de Mozart («Divertimento n°136 et n°138», «Petite Musique de Nuit») et de Bach («Aria», «Concerto en Ré mineur»), enrichi de quelques surprises issues de musiques de films. Cette diversité a mis en lumière la polyvalence des jeunes musiciens : « Nous voulons montrer que nos jeunes musiciens peuvent tout interpréter, du baroque aux partitions modernes », a souligné l'un des encadreurs.

Parmi les invités d'honneur figuraient Bronfman et Henri Andrianisa du Madagascar Mozarteum, venus encourager cette nouvelle génération de talents.

L'Orchestre Symphonique Saint-Paul impressionne par son identité forte : violons, altos, violoncelles, contrebasses, flûtes et trompettes dialoguent harmonieusement avec un choeur de jeunes chanteurs passionnés. Cette cohésion offre au public une expérience musicale vibrante et authentique.

Au-delà de la réussite artistique, le concert a permis de récolter des fonds essentiels pour la scolarité et le développement des jeunes musiciens. L'initiation à la musique, soulignent les responsables, a déjà démontré ses effets positifs sur la discipline, la réussite scolaire et l'estime de soi des enfants de l'orphelinat.

Dans une ambiance à la fois émouvante et grandiose, le Concert de Pâques 2025 a confirmé que la musique classique a de beaux jours devant elle à Madagascar.