Madagascar: Championnat eloquentia - La Grande Île lance la sélection nationale

Qui succédera à Rakitra Sederantsoa Andrianasoloniaina ? La quête du futur porte-étendard de l'éloquence malgache est lancée. Plus de cent soixante-six jeunes talents se sont inscrits pour participer au concours Eloquentia, et une sélection nationale désignera le prochain représentant de Madagascar au championnat international Eloquentia. Les inscriptions, clôturées hier, se sont faites par l'envoi d'une vidéo de cinq à six minutes sur un thème libre.

Pour mieux comprendre les enjeux du concours, une journée portes ouvertes a été organisée ce samedi à l'IKM Antsahavola. Le rendez-vous, animé par Rakitra Sederantsoa Andrianasoloniaina, le brillant orateur qui a porté haut les couleurs de Madagascar lors de la dernière édition, décrochant la troisième place mondiale, a attiré une cinquantaine de jeunes curieux et passionnés. L'occasion pour eux de s'imprégner des secrets de l'art oratoire, d'échanger sur des thématiques variées telles que l'originalité des discours, la qualité des vidéos ou encore le déroulement du concours.

« Pour le moment, la sélection nationale se déroule uniquement à Antananarivo, mais elle est ouverte à tous », a précisé Tambiniaina David Ramaheninarison, fondateur du Journal des Étudiants et organisateur du concours Eloquentia à Madagascar. Il a souligné que l'objectif est d'amener les jeunes à oser prendre la parole en public et à surmonter leur timidité. Le résultat concernant les vidéos reçues sera rendu public le 3 mai. Les critères de sélection se focalisent sur l'argumentation, la gestuelle, la tenue, mais surtout la conviction portée par le discours. « Ce n'est pas le certificat de participation qui compte, mais l'expérience et l'aventure vécues sur scène », a rappelé avec passion Rakitra Sederantsoa, en invitant chacun à vivre pleinement cette formidable opportunité. Le quart de finale mondial est prévu pour août, et la grande finale se tiendra en mars 2026.