Soudan: Coopération soudano-turque dans l'enseignement supérieur

Une délégation turque d'institutions et d'universités turques est arrivée samedi à Port Soudan.

Il a été reçu par le président de l'Union des Universités Soudanaises et recteur de l'Université du Nilain, le Prof Al-Hadi Adam et un certain nombre de recteurs d'université qui sont membres de l'Association des Universités Soudanaises.

La délégation turque est présidée du Prof Mustafa Alişari, recteur de l'université de Bolu Abant, d'Izzet Baysal.

Les deux parties ont tenu une longue réunion au cours de laquelle un certain nombre de questions intéressant l'enseignement supérieur ont été discutées.

Le professeur Al-Hadi Adam Muhammad Ibrahim, directeur de l'Université du Nil, a visité la Turquie ces derniers jours et au cours de sa visite, il a rencontré le président du Conseil suprême turc et a appelé à augmenter le nombre d'universités soudanaises dont la Turquie a offert des opportunités de troisième cycle et une approbation immédiate a été donnée pour ajouter les deux universités : l'Université des sciences et technologies du Soudan et l'Université de Gezira pour les trois universités existantes : Nilain, Bahri et Butana.

La réunion s'est conclue par la formation d'un comité composé d'un certain nombre de directeurs d'universités soudanaises sous l'égide de l'Union des universités soudanaises pour organiser une visite en Turquie pour seize directeurs d'universités membres de l'Union.

Des préparatifs ont également été achevés pour que les universités soudanaises accueillent un certain nombre d'étudiants, de professeurs et d'employés turcs pour une période allant de trois à six mois afin d'étudier la langue arabe, Études islamiques, banque islamique et obtention de certificats. En échange, des départements d'enseignement de la langue turque seront créés dans les universités soudanaises, et la partie turque s'est engagée à leur fournir des programmes et des professeurs.

L'année dernière, il y avait (500) bourses pour les Soudanais, et maintenant l'université fournira des bourses directes aux Soudanais en reconnaissance des circonstances que traverse le Soudan dans divers domaines, en particulier celui des équipements agricoles et des engrais.