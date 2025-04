Afrique: Le prochain Pape de l'Eglise catholique sera-t-il fondamentalement africain ?

Le décès du Pape François, survenu le 21 avril 2025, relance cette question avec une intensité particulière. Aujourd'hui, toutes les spéculations sont possibles. Les commentateurs des chaînes de télévision européennes n'hésitent plus à évoquer certains noms, notamment ceux du cardinal Sarah, originaire de Guinée et Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, ainsi que celui du Cardinal Ambongo, de la RDC, Membre éminent du Collège des Cardinaux de l'Eglise Catholique.

L'élection de François, un Argentin, Pape des pauvres et allié des progressistes, il y a une douzaine d'années, a marqué une véritable révolution au sein du Vatican. Pour la première fois à l'époque contemporaine, un Pape hors du continent européen a été choisi pour diriger l'Eglise catholique.

Cette ouverture à la diversité, qui rappelle un peu l'élection d'Obama comme premier Président noir des Etats-Unis, pourrait-elle laisser penser que cette fois-ci, sans aucun doute, le prochain Pape sera originaire d'Afrique subsaharienne ? Rien n'est moins sûr !

Historiquement, plusieurs papes venaient d'Afrique du Nord, comme Victor Ier au IIe siècle ou Miltiade au IIIe siècle. Cependant, tous deux n'étaient pas originaires de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, l'Eglise catholique est très présente en Afrique, avec une communauté dynamique et en pleine croissance. Cela pourrait ouvrir la voie à un pape africain à l'avenir immédiat, si un cardinal africain est choisi par ses pairs.

Par ailleurs, comme l'Eglise catholique a ses racines en Europe, notamment à Rome, où la papauté et la ville ont joué un rôle central dans son développement, on peut se demander si les Italiens accepteront que l'Evêque de Rome soit, pour la troisième fois, originaire d'un pays étranger.

Depuis le concile Vatican II (1962-1965), deux courants s'opposent au sein de l'Eglise : les progressistes, favorables à une plus grande ouverture et à des réformes d'envergure, et les conservateurs, partisans d'un maintien strict de la doctrine et d'une discipline rigoureuse, même si cela semble parfois en contradiction avec certaines valeurs des sociétés démocratiques.

Le prochain pape, qu'il soit italien ou d'ailleurs, appartiendra à l'un de ces courants. Même si l'histoire semble favoriser le continent européen pour le choix du prochain pape, nous continuons à faire rêver nos lecteurs en évoquant la possibilité d'un pape fondamentalement africain et progressiste.

Nous espérons que l'acceptation d'un pape d'origine africaine par les fidèles non africains a évolué, surtout parce que cette figure incarne les valeurs d'universalité, de justice et d'amour que prêche l'Eglise. La clé réside dans la capacité des 153 cardinaux à continuer de promouvoir la diversité comme une richesse, et non comme une barrière.

Enfin, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous, chrétiens congolais et congolaises, espérons que le Cardinal Ambongo recevra la bénédiction pour devenir le prochain pape.

En attendant la fameuse fumée blanche, croisons les doigts et unissons nos prières en sa faveur !