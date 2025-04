Congo-Kinshasa: Mort à l'âge de 66 ans à ABidjan , 9 ans après - Papa Wemba à l'honneur au Musée national de Kinshasa

A l'occasion de la commémoration du 9ème anniversaire de la mort de Jules Shungu, plusieurs activités culturelles sont organisées dès ce jeudi 24 avril à Kinshasa pour marquer la disparition de Papa Wemba, icône de la musique congolaise moderne et figure incontournable de la rumba congolaise.

Décédé le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alors qu'il se produisait sur la scène de la 9ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA), Papa Wemba demeure une légende admirée et célébrée par les mélomanes du monde entier.

Activités de commémoration à Kinshasa

Dans la capitale congolaise, plusieurs activités sont prévues pour honorer sa mémoire. Le Centre Culturel et Artistique des Pays de l'Afrique centrale, situé en face du Palais du Peuple, organise une série d'événements du 24 au 27 avril. Ces activités incluent une exposition, des projections cinématographiques, des concerts, ainsi que des témoignages, afin de célébrer l'héritage de Papa Wemba comme artiste majeur de son époque.

Par ailleurs, sur le Boulevard Triomphal, le Musée national de la RDC présente une exposition intitulée «100% Star», qui se déroule du 24 avril au 11 mai 2025.

La journée de ce jeudi a débuté par une cérémonie où des discours et témoignages sont au programme. La soirée promet d'être festive, avec des productions musicales et des performances, des célèbres «sapeurs », mouvement de mode et d'élégance étroitement associé à Papa Wemba.

Pour rappel

Jules Shungu Wembadio Pene Kikomba, dit par convenance Papa Wemba, né le 14 juin 1949 à Lubefu, province du Sankuru, en République Démocratique du Congo et mort le 24 avril 2016 à Abidjan des suites d'un malaise sur scène, est un chanteur, auteur compositeur et acteur congolais. Il a recruté et formé des stars de la musique congolaise et africaine telles que King Kester Emeneya.