Congo-Kinshasa: Pape François - Louis Watum Kabamba honore l'héritage spirituel d'un véritable artisan de la paix !

Guide des coeurs simples et voix des sans-voix, le Pape François, de son nom complet "Jorge Mario Bergoglio", laisse derrière lui l'empreinte indélébile d'une foi vivante, tournée vers l'amour, l'humilité et la fraternité universelle. Véritable artisan de la paix, sa tournée spirituelle en RD. Congo, en février 2023, restera marquée dans les annales de l'histoire d'un pays en quête de paix, de sécurité et de souveraineté nationale.

En hommage à son décès survenu, lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, il s'est tenu un moment de recueillement solennel à la Nonciature Apostolique du Saint-Siège à Kinshasa. Parmi les hautes personnalités présentes, aux côtés du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la Première ministre Judith Suminwa, le Ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watum Kabamba, a tenu à rendre un hommage au Saint-Père.

Un geste chargé de sens, traduisant l'universalité du message du pape et la résonance qu'il trouve dans l'action publique. S'inclinant devant la mémoire du souverain pontife, Louis Watum Kabamba a fait bien plus qu'un simple geste protocolaire : il a inscrit son action ministérielle dans la continuité des idéaux universels de paix, de fraternité et de justice sociale portés par le Pape François.

Un hommage sobre mais profondément habité, qui témoigne de la conviction que les valeurs spirituelles doivent irriguer l'action publique. Par cette présence, le Ministre a rappelé que certains repères transcendent les temps et les titres : ils nourrissent aussi bien l'âme des peuples que l'édification des nations.

En honorant l'héritage d'un homme devenu la conscience morale du monde, Louis Watum Kabamba a choisi de placer son engagement gouvernemental sous le sceau d'une humanité partagée, fidèle aux appels pressants du Saint-Père pour un monde plus juste et plus fraternel.