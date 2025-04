Congo-Brazzaville: Ordre national des experts-comptables - Renforcer la sécurité et l'authentification des états financiers

L'Ordre national des experts-comptables (Onec) a organisé, les 22 et 25 avril à Brazzaville et Pointe-Noire, un atelier de vulgarisation portant sur la nouvelle norme de présentation des états financiers et un dispositif innovant de sécurisation des attestations et des états financiers produits par ses membres.

Cette initiative stratégique s'inscrit dans une volonté affirmée de consolider la crédibilité et la fiabilité de la signature de l'expert-comptable. Elle repose sur l'adoption d'une démarche qualité uniforme, ancrée dans la récente norme de présentation des états financiers, et sur l'introduction d'un système de sécurité sophistiqué. Ce dispositif de sécurisation, mis en place par l'Onec, intègre des hologrammes d'authentification et des papiers sécurisés spécialement conçus.

Désormais, les acteurs économiques et les partenaires financiers pourront bénéficier d'une garantie accrue quant à l'authenticité des documents comptables. En effet, chaque état financier émis par un expert-comptable membre de l'Onec sera obligatoirement assorti d'un hologramme de sécurité infalsifiable. De même, toutes les attestations professionnelles seront éditées sur un papier sécurisé, renforçant ainsi leur valeur probante et limitant considérablement les risques de fraude et de contrefaçon.

Afin d'assurer une appropriation globale de ces nouvelles mesures, l'Ordre national des experts-comptables annonce l'organisation, au courant du mois de mai, d'une session de vulgarisation spécifique à l'attention de l'administration publique, des organisations patronales, des institutions bancaires et de l'ensemble des parties prenantes du secteur économique. Cette démarche vise à éclairer ces acteurs clés sur les bénéfices de cette modernisation et à faciliter leur compréhension des nouvelles modalités de présentation et de sécurisation des informations financières.

La mesure ambitieuse témoigne de l'engagement de l'Onec à moderniser la profession, à garantir la transparence des informations financières et à renforcer la confiance des parties prenantes dans l'expertise et l'intégrité de ses membres. L'atelier de vulgarisation a permis aux experts-comptables des deux principales villes du pays de se familiariser avec ces nouvelles exigences, assurant ainsi une mise en oeuvre harmonieuse et efficace de ce dispositif essentiel pour l'avenir de la comptabilité au Congo.