Soudan: La 6ème Division d'infanterie affirme avoir le plein contrôle de la situation à El Fasher

La sixième division d'infanterie d'Al Fasher a confirmé son contrôle total sur la situation à Al Fasher, la capitale de l'État du Nord-Darfour, et que ses vaillantes forces sont au plus haut niveau de préparation et de préparation pour faire face à toute agression possible de la milice terroriste Al-Dagalo, et a déclaré que la victoire est proche, si Dieu le veut.

La division a déclaré que la milice terroriste a mené hier un bombardement d'artillerie perfide, ciblant des civils dans les quartiers de la ville d'El Fasher, ce qui a entraîné la blessure de cinq civils qui ont été transférés dans des hôpitaux pour y être soignés, notant que ses forces poursuivent leur travail quotidien sur le terrain dans le but de ratisser les différents quartiers d'El Fasher avec une forte concentration pour assurer leur purification.

Sur un autre plan, et dans le cadre du soutien continu de la Caisse nationale d'assurance maladie aux hôpitaux et aux centres de santé, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, branche d'État, Dr. Karam Eddine Ahmed a remis un paquet de solutions intraveineuses à l'administration de l'hôpital médical militaire d'El Fasher, en présence du président du comité d'urgence et des blessés de la sixième division d'infanterie et d'un certain nombre de membres du personnel médical de l'hôpital. Cette mesure vise à soutenir l'hôpital et à lui permettre de fournir des services médicaux et thérapeutiques aux victimes des opérations, tant militaires que civiles.