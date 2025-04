Ile Maurice: Les manchots - Petits héros en danger

Le vendredi 26 avril, on a célébré la Journée mondiale des manchots. Ces oiseaux marins, souvent confondus avec les pingouins, nous fascinent avec leur démarche rigolote, leur plumage noir et blanc, et leur manière de glisser sur la glace. Mais derrière leur apparence amusante, se cache une réalité bien plus sérieuse : les manchots sont en danger.

Il existe 18 espèces de manchots et la plupart vivent dans l'Hémisphère sud : en Antarctique, en Afrique du Sud, en Australie ou encore en Amérique du Sud. Contrairement à ce que certains croient, les manchots ne vivent pas au pôle Nord. Et non, ils ne savent pas voler ! Mais dans l'eau, ce sont de véritables fusées : ils peuvent plonger très profond et nager à toute vitesse pour attraper poissons et krill, leur nourriture préférée.

Un monde qui fond trop vite

Aujourd'hui, plusieurs espèces de manchots sont menacées d'extinction. La raison ? Le réchauffement climatique. En Antarctique, la glace fond plus vite que jamais. Or, cette glace est essentielle : elle leur sert de lieu de reproduction, de repos et de protection. Sans elle, ils sont perdus. Et ce n'est pas tout. Les océans sont de plus en plus pollués : plastique, pétrole, filets de pêche abandonnés... tout cela rend leur vie encore plus difficile. Quand ils avalent des déchets, ils tombent malades. Et quand la mer est vide de poissons à cause de la surpêche, ils ne trouvent plus assez à manger.

Une famille unie pour survivre

Les manchots sont aussi connus pour être d'excellents parents. Le manchot empereur, le plus grand de tous, vit dans des conditions extrêmes. Lorsque la femelle pond un oeuf, elle le confie au mâle. Ce dernier le garde bien au chaud entre ses pattes, protégé du froid sous une poche de plumes. Il peut rester ainsi plus de deux mois sans manger, dans un froid glacial, en attendant que la maman revienne avec de la nourriture. C'est un vrai travail d'équipe ! Et c'est pourquoi leur survie dépend d'un environnement stable et sûr.

Et nous, que peut-on faire ?

Tu te demandes sûrement : «Je suis un enfant, que puis-je faire ?» En réalité, tu as un grand pouvoir : celui de t'informer et de sensibiliser les autres. Parle des manchots autour de toi. Partage leur histoire. Explique pourquoi il faut protéger la nature.

Voici quelques gestes simples qui font une grande différence

Réduis ta consommation de plastique (bouteilles, pailles, sacs...).

Ramasse les déchets quand tu en vois.

Ne jette rien dans la mer ou dans les rivières.

Éteins les lumières quand tu n'en as pas besoin, pour économiser l'énergie.

Et surtout, parles-en à l'école, à la maison, sur les réseaux sociaux !

Le savais-tu ?

Le manchot empereur peut mesurer jusqu'à 1,20 mètre ! Le plus petit, le manchot bleu, ne dépasse pas 40 centimètres. Les manchots peuvent plonger jusqu'à 500 mètres de profondeur. Ils n'ont pas peur du froid : leur plumage est très dense et ils ont une épaisse couche de graisse.

Un message d'espoir

Même si la Journée mondiale des manchots est passée, il n'est jamais trop tard pour agir. Les manchots ne peuvent pas parler, mais leurs silences crient l'urgence. Leur avenir dépend de nous, de toi, de moi, de nous tous. Alors, pensons à eux chaque jour. N'attendons pas une autre journée mondiale pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. Ces petits héros des glaces comptent sur nous pour continuer à marcher... même sur la glace fondue.