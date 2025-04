Ile Maurice: Burna Boy en live au pays le 2 août

Une ambiance électrique, des basses vibrantes, des sourires étincelants et des verres levés : The Big Reveal, organisé par Coca-Cola, Phoenix Beverages Ltd et Elysium Events, a fait vibrer Lakaz Cascavelle jusqu'au petit matin de samedi. Cette soirée exclusive, qui marquait également les 12 ans d'existence d'Elysium Events, a rassemblé artistes, influenceurs, personnalités et passionnés de musique pour une célébration inoubliable.

Virginie Felenc, directrice marketing de Phoenix Beverages, San Veeramootoo, «Brand Manager, Sales & Indian Islands» de Coca-Cola et Stéphan Cupidon.

Pilotée avec énergie et vision par Bryan Rush et Lovena Armoogum, Elysium Events a une fois de plus prouvé sa maîtrise de l'organisation événementielle à grande échelle. Sur scène, les platines tournaient sans relâche, avec une sélection de DJs locaux qui ont su chauffer la piste comme jamais, avant de céder la place à des showcases captivants de Ti Alexandre et Abel, sous les cris enthousiastes d'un public survolté.

Bruno Raya et Stephan Rezannah.

Parmi les invités, plusieurs figures emblématiques de la scène artistique et médiatique mauricienne ont été aperçues, venus partager ce moment unique. Virginie Felenc, directrice marketing de Phoenix Beverages, a pris la parole pour souligner l'importance de la collaboration entre Coca-Cola et Phoenix Beverages: «Phoenix Beverages et Coca-Cola ont une longue collaboration et chaque année on essaie de vous amener le meilleur. Cette année ce sera spectaculaire !» À ses côtés, San Veeramootoo, Brand Manager, Sales & Indian Islands de Coca-Cola, Bryan Rush, directeur d'Elysium Events, et Stéphan Cupidon, directeur de Frontline Marketing The Coca-Cola Company, ont également salué la réussite de l'événement.

Bryan Rush et Lovena Armoogum

Mais le clou de la soirée a été révélé peu après minuit, dans une mise en scène spectaculaire : Burna Boy, le géant nigérian de l'afrofusion, lauréat d'un Grammy Award en 2021 pour le meilleur album de musique du monde, foulera bientôt le sol mauricien. Il se produira le samedi 2 août au Tribeca Mall, dans un show exclusif placé sous le MashUp Di Place, aux côtés de plusieurs artistes mauriciens.

Les cris de joie ont fusé, les caméras ont crépité et la fête s'est prolongée dans une atmosphère de pure euphorie. Entre cocktails signature, sets enflammés et promesses d'un été musical incandescent, The Big Reveal a tenu toutes ses promesses - et même plus. Rendez-vous est donc pris pour août.