Centrafrique: Au pays, les Russes étendent leurs intérêts aurifères

En Centrafrique, on connait l'immense potentiel de la mine d'or de Ndassima, dans le centre du pays, passée fin 2019 sous le contrôle d'une compagnie liée au groupe de mercenaires Wagner qui en a fait sa première source de financement dans le pays. Mais c'est désormais sur un autre site que les Russes investissent fortement.

Le groupe d'enquêteurs All Eyes on Wagner qui surveille les actions de la nébuleuse, a travaillé sur le développement de la mine d'Idéré, dans l'ouest du pays, près de la frontière camerounaise. Il relève, dans sa dernière publication, des similitudes avec des opérations aurifères menées par une autre entreprise détenue par des Russes, mais cette fois en République démocratique du Congo (RDC).

Excavateurs, pistes, miradors, baraquements militaires et tranchées... les images satellitaires sur lesquelles s'appuient All Eyes on Wagner montrent la progression de l'activité sur le site d'Idéré, entre décembre 2023 et février 2025. Cette mine artisanale a fait l'objet d'un permis signé début janvier 2024 au profit d'une entreprise baptisée Heavy industrial.

Quelques mois plus tôt, en mai 2023, cette compagnie signait une convention de partenariat pour 25 ans avec l'État, deux mois à peine après son inscription au registre du commerce de Bangui, selon les documents consultés par les auteurs. Ces derniers pointent un régime fiscal très favorable à l'entreprise, une pratique habituelle pour les sociétés liées au groupe Wagner.

Derrière Heavy industrial, se trouve une directrice centrafricaine, également à la tête d'une autre entreprise, Général Ressources, créée à la même époque. Une « gérante de paille », affirment les enquêteurs. Là encore, une habitude pour les sociétés liées aux intérêts russes qui exploitent or, diamant et bois en Centrafrique. Reste à savoir où, comment et au profit de qui est vendu l'or d'Idéré.

All Eyes on Wagner souligne qu'en RDC voisine, des Russes ont monté une entreprise du même nom et qu'ils sont également propriétaires d'une société qui a déclaré pour près d'un million et demi de dollars d'or vendu aux Émirats Arabes unis, depuis 2022.