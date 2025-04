Afrique de l'Ouest: A Lomé, la Cédéao revoit sa stratégie agricole face à la crise alimentaire

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) célèbre cette année son cinquantième anniversaire.

À cette occasion, la politique agricole régionale (ECOWAP) est passée au crible lors de la réunion annuelle du Comité de pilotage, ouverte lundi à Lomé sous l'égide de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation (ARAA).

Objectif : dresser un état des lieux critique des programmes et projets agricoles en cours, identifier les réussites, les insuffisances et les leviers d'amélioration. La production, la productivité, le financement de l'agriculture ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle figurent au coeur des évaluations.

« La vision 2050 de la Cédéao prône la paix et la prospérité pour nos populations, et cela passe par les impacts réels de nos projets », a rappelé Massandje Litsé-Touré, commissaire aux Affaires économiques et à l'Agriculture.

Cette réunion intervient dans un contexte préoccupant : sur 323,6 millions d'habitants de l'espace communautaire, 34,5 millions souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, un chiffre qui pourrait atteindre 49 millions d'ici août si rien n'est fait. Le Nigeria, le Tchad et le Niger figurent parmi les pays les plus affectés.

Face à cette urgence, la Cédéao prévoit la révision de sa Politique agricole régionale (ECOWAP) et de sa stratégie de stockage de sécurité alimentaire.

Cette refonte intégrera notamment l'optimisation du dispositif institutionnel et un renforcement du financement du secteur agricole, afin de garantir une action plus durable et efficace pour les populations.

Problème supplémentaire pour l'organisation, le départ de trois de ses membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Que deviendra l'ECOWAP amputée de trois pays importants.