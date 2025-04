Cote d'Ivoire: Filière riz/Transformation des secteurs semenciers - Une feuille de route harmonisée en élaboration

Dans le cadre du projet Rizao, un atelier pour l'élaboration de la feuille de route sur les semences de riz s'est ouvert le jeudi 24 avril 2025, à la station de recherche d'AfricaRice de M'Bé, située sur la route de Katiola, à une trentaine de Kilomètres de Bouaké, sur le thème : « Construire une feuille de route harmonisée pour la transformation des secteurs semenciers ».

Présidant la cérémonie d'ouverture, Ya Silué Naminata, directrice des semences engrais et produits assimilés, au ministère d'Etat, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, représentant Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, a indiqué que la présence de nombreux participants témoigne d'un engagement collectif en faveur du développement rizicole en Côte d'Ivoire. « Ce présent atelier intervient dans un contexte où la sécurité alimentaire, l'autosuffisance en riz et la transformation agricole sont plus que jamais les priorités stratégiques de la Côte d'Ivoire », a-t-elle fait savoir.

Ya Silué Naminata a fait remarquer que la Côte d'Ivoire, en tant que moteur agricole dans la sous-région, qui possède un potentiel considérable, doit donc renforcer sa production agricole en vue de réduire sa dépendance au niveau des importations.

Cependant, a-t-elle relevé, l'accès aux semences de qualité demeure un défi majeur. Pour elle, cet atelier qui revêt d'une importance capitale devra permettre de définir une stratégie claire et efficace pour garantir aux producteurs des semences performantes et adaptées aux réalités climatiques, et aux exigences du marché.

Durant ces deux jours, les participants vont lancer le processus d'élaboration d'une feuille de route semencière pour les agro-transformateurs et acteurs du secteur semencier impliqués dans le projet Rizao. Cette feuille de route servira de référentiel stratégique pour structurer un système de production et de distribution de semences performant et compétitif, répondant aux besoins des producteurs de riz, de renforcer la sensibilisation à l'importance stratégique du secteur semencier dans la transformation agricole et l'amélioration de la production en Côte d'Ivoire et de promouvoir l'usage de semences de qualité en tant que levier essentiel pour l'augmentation des rendements agricoles, la réduction des importations de riz et le renforcement de la compétitivité régionale.

Au cours de l'atelier qui prend fin ce vendredi 25 avril 2025, des recommandations pertinentes qui vont booster la riziculture en Côte d'Ivoire, sont attendues.