Cote d'Ivoire: Kundé 2025 - Floby s'offre un 3e sacre, Tanya et Himra rayonnent

La grande fête de la musique burkinabè a tenu toutes ses promesses, le vendredi 25 avril 2025, à la prestigieuse salle des Banquets de Ouaga 2000. Lors de cette 23e édition des Kundé, la plus haute distinction, le Kundé d'Or, a été décernée à Floby.

Déjà couronné en 2010 et 2019, l'artiste confirme son statut de figure incontournable en décrochant son troisième trophée suprême. Visiblement ému, le "Baaba national" a dédié son prix aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu'à l'ensemble du peuple burkinabè.Lire aussi. Kundé d'Or 2025 : Himra, Makoma et Espoir 2000 enflammeront Ouagadougou !Outre le Kundé d'Or, Floby a également remporté deux autres distinctions : le Kundé de la chanson moderne d'inspiration traditionnelle et celui de l'artiste le plus joué en discothèque. Il a largement devancé ses challengers Tanya et Kaya Woto dans la course au titre suprême.

La jeune Tanya, grande révélation de la soirée, est repartie elle aussi les bras chargés de récompenses : Kundé du public, Kundé de la meilleure artiste féminine et Kundé du meilleur clip vidéo avec son titre "Pananki". Kaya Woto, quant à lui, a décroché le Kundé du meilleur featuring burkinabè avec sa chanson "Commando" en collaboration avec Privat.

Côté international, la Côte d'Ivoire a brillé à travers Himra, phénomène du rap ivoirien, sacré meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Mister Koff, autre talent ivoirien installé au Burkina Faso, a remporté le Kundé du meilleur artiste étranger vivant au pays des Hommes intègres.

L'émotion a également été au rendez-vous avec la remise d'un Kundé d'honneur au mythique groupe Espoir 2000 pour l'ensemble de sa carrière. Très ému, Pat Sacko a dédié ce prix à son binôme Valéry, disparu l'an dernier, avant d'enflammer la salle avec un medley de leurs plus grands succès.

La cérémonie a rendu hommage aux grandes figures musicales africaines telles que Zedess, Makoma, Espoir 2000, Zitany Neil, Oumou Dioubaté et Roger Wango. Chacun a été honoré pour sa contribution exceptionnelle à la culture africaine et a gratifié le public d'une prestation mémorable. Zitany Neil a replongé l'assistance dans l'ambiance des années soukouss, tandis qu'Oumou Dioubaté a ému en évoquant ses débuts à Bobo-Dioulasso.

Les prestations de Mimie du Cameroun, du collectif Orange ainsi qu'un défilé de mode signé Tuhora sont venus enrichir cette soirée mémorable, véritable machine à remonter le temps et vitrine du talent africain.

Infos: Oumar Kader depuis Ouagadougou

Palmarès complet des Kundé 2025 :

Kundé d'or : Floby

Kundé du public : Tanya

Kundé de la meilleure artiste féminine : Tanya

Kundé du meilleur featuring burkinabè : "Commando" - Kaya Woto feat. Privat

Kundé de l'espoir : Kid Boss

Kundé de la révélation : Francky FP

Kundé du meilleur clip vidéo : "Pananki" - Tanya

Kundé de l'artiste le plus joué en discothèque : Floby

Kundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle : "Ouaga Zeune" - Floby

Kundé du meilleur artiste de musique religieuse : Soeur Anne-Marie Kaboré

Kundé du meilleur artiste traditionnel : Salif Widga

Kundé du meilleur featuring de l'intégration africaine : "Ne parle pas" - Smarty feat. Korka Dieng

Kundé du meilleur artiste d'Afrique centrale : Bad Nova (Cameroun)

Kundé du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest : Himra (Côte d'Ivoire)

Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso : Mister Koff (Côte d'Ivoire)

Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora : Kandy Guira (France)