Afrique de l'Ouest: Récapitulatif hebdomadaire de la BRVM - Unilever en tête des gains, léger recul de l'indice composite

TLDR

L'indice composite de la BRVM (BRVM-CI) a légèrement baissé de 0,45% pour clôturer à 287,27 points la semaine dernière, malgré un gain de 1,16% sur quatre semaines et une progression de 4,08% depuis le début de l'année.

Unilever Côte d'Ivoire a mené les gains avec une hausse de 24,17%, suivi par Setao (+14,16%), SAPH (+13,16%), SOGB (+10,88%), et Air Liquide (+8,60%).

Sur le plan sectoriel, l'indice BRVM Agricole a surperformé avec un gain hebdomadaire de 5,36%, tandis que l'indice BRVM Prestige a baissé de 0,89%

L'indice composite de la BRVM (BRVM-CI) a légèrement baissé de 0,45% pour clôturer à 287,27 points la semaine dernière, malgré un gain de 1,16% sur 4 semaines et une progression de 4,08% depuis le début de l'année.

Unilever Côte d'Ivoire a mené les gains avec un bond de 24,17%, suivi par Setao (+14,16%), SAPH (+13,16%), SOGB (+10,88%), et Air Liquide (+8,60%). Setao a clôturé à 645 XOF par action, tandis que SAPH et SOGB ont clôturé à 5 030 XOF et 5 910 XOF, respectivement. Du côté des perdants, BOA Burkina a chuté de 8,89%, Safca a perdu 7,14%, et CFAO Motors a perdu 6,56%. Filtsac et Onatel ont également affiché des baisses respectives de 3,28% et 3,85%.

Ecobank Transnational a connu le plus grand volume de transactions, avec 44 673 actions échangées. Sur le plan sectoriel, l'indice BRVM Agricole a surperformé avec un gain hebdomadaire de 5,36%, tandis que l'indice BRVM Prestige a baissé de 0,89%. Les indices Principal et Autres secteurs ont enregistré des gains marginaux.

Key Takeaways

Le marché de la BRVM a connu des performances mitigées cette semaine, avec de fortes hausses sectorielles et une sous-performance notable de certaines valeurs financières et industrielles. La forte hausse d'Unilever reflète la confiance des investisseurs dans la résistance des biens de consommation dans un contexte économique volatil. Les valeurs liées à l'agriculture, telles que SAPH et SOGB, ont également bénéficié de l'optimisme entourant les prix des matières premières et de la rotation sectorielle défensive.

À l'inverse, les segments liés à l'industrie et aux services financiers restent sous pression, BOA Burkina et CFAO Motors ayant enregistré de fortes pertes. La surperformance de l'indice agricole suggère que les investisseurs recherchent de plus en plus une exposition aux secteurs liés à la valeur des actifs réels et aux recettes d'exportation.

Parallèlement, la légère faiblesse des indices plus larges tels que la BRVM-CI témoigne d'un sentiment de prudence à l'approche de la publication des résultats en milieu d'année. Les volumes de transactions ont été relativement concentrés sur quelques noms, Ecobank Transnational, Filtsac et SOGB étant les plus actifs. Les investisseurs attendront les résultats des entreprises et les signaux macroéconomiques dans les semaines à venir pour évaluer l'orientation du marché.