Afrique: L'unité Côte d'Ivoire d'Ecobank enregistre une croissance de 7 % de son bénéfice net au premier trimestre

TLDR

Ecobank Côte d'Ivoire (BRVM : ECOC) a enregistré une hausse de 6,9% de son bénéfice net au premier trimestre, à 13,3 milliards FCFA (23 millions $), contre 12,4 milliards FCFA (21,5 millions $).

Le produit net bancaire a augmenté de 5,9 % à 29,7 milliards de FCFA (51,4 millions de dollars), grâce à une amélioration de 9 % de la marge nette d'intérêt à 20,8 milliards de FCFA (36 millions de dollars).

Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 7,1 % pour atteindre 1,53 trillion de FCFA (2,65 milliards de dollars), les dépôts non productifs d'intérêts représentant 69 % de l'ensemble des dépôts.

Ecobank Côte d'Ivoire(BRVM : ECOC) a enregistré une hausse de 6,9% de son bénéfice net au premier trimestre à 13,3 milliards de FCFA (23 millions de dollars), contre 12,4 milliards de FCFA (21,5 millions de dollars) à la même période l'année dernière. Le produit net bancaire a augmenté de 5,9 % à 29,7 milliards de FCFA (51,4 millions de dollars), grâce à une amélioration de 9 % de la marge nette d'intérêt à 20,8 milliards de FCFA (36 millions de dollars).

Le coût du risque a baissé de 58,1% à 454 millions FCFA (786 000 $), reflétant l'amélioration de la qualité du portefeuille de prêts. Les prêts non performants ont diminué de 16,9 % à 35,2 milliards de FCFA (61 millions de dollars), réduisant le taux de dépréciation à 3,4 %. Le total de l'actif a atteint 2,05 trillions de FCFA (3,55 milliards de dollars), en hausse de 5,1 % en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 7,1 % pour atteindre 1,53 trillion de FCFA (2,65 milliards de dollars), les dépôts non rémunérés représentant 69 % de l'ensemble.

Les prêts nets à la clientèle se sont contractés de 3,3 % à 985 milliards de FCFA (1,7 milliard de dollars), tandis que la banque a augmenté son portefeuille de titres d'investissement de 29,9 % à 760 milliards de FCFA (1,32 milliard de dollars). Les charges d'exploitation ont augmenté de 10,2 % à 13,8 milliards de FCFA (23,9 millions de dollars), portant le coefficient d'exploitation à 46,5 %. Le rendement des capitaux propres s'est établi à 25 %, en légère baisse par rapport aux 26,2 % de l'année précédente.

Key Takeaways

Les performances d'Ecobank reflètent la résilience générale du secteur bancaire ouest-africain face aux défis économiques régionaux. La banque opère dans plusieurs pays africains au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), où le FCFA est rattaché à l'euro. La réorientation stratégique du groupe bancaire vers des titres d'investissement plus élevés et l'émission sélective de crédits suit les tendances régionales des banques qui recherchent des actifs plus sûrs dans des conditions économiques incertaines.

La part substantielle des dépôts non rémunérés (69%) fournit à Ecobank une base de financement à faible coût, soutenant la rentabilité malgré les pressions inflationnistes affectant les coûts opérationnels. La réduction du ratio de prêts non productifs de la banque contraste avec les défis bancaires régionaux, où les inquiétudes sur la qualité du crédit persistent en raison de l'inflation et des pressions monétaires sur plusieurs marchés africains.