Afrique de l'Ouest: OmniRetail lève 20 millions de dollars pour développer la distribution de produits de grande consommation dans la région

TLDR

OmniRetail, une plateforme de commerce B2B nigériane ciblant le secteur informel de la vente au détail, a levé 20 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A.

Le tour de table a été co-dirigé par Norfund et Timon Capital, avec la participation de Ventures Platform, Aruwa Capital, Goodwell Investments et Flour Mills of Nigeria.

OmniRetail prévoit d'étendre ses activités à de nouvelles catégories de produits, d'améliorer ses outils de souscription de crédit et de procéder à des acquisitions stratégiques.

OmniRetail, une plateforme de commerce B2B nigériane ciblant le secteur informel de la vente au détail, a levé 20 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A afin d'accélérer son expansion au Nigéria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Le tour de table a été codirigé par Norfund et Timon Capital, avec la participation de Ventures Platform, Aruwa Capital, Goodwell Investments et Flour Mills of Nigeria.

Fondée en 2019, OmniRetail numérise les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour plus de 150 000 détaillants informels, en fournissant une gestion des stocks, un crédit intégré et des paiements numériques. La société, qui est devenue positive en termes d'EBITDA en 2023 et rentable en 2024, exploite un modèle léger en actifs en s'appuyant sur un réseau de 1 100 véhicules et 85 partenaires logistiques.

Le financement marque le premier investissement direct de Norfund dans une startup africaine. OmniRetail prévoit de se développer dans de nouvelles catégories de produits, d'améliorer les outils de souscription de crédit et de procéder à des acquisitions stratégiques. La société a traité ₦1,3 trillion (810 millions de dollars) de transactions en 2024, avec son produit BNPL déboursant ₦19 milliards (12 millions de dollars) par mois.

Key Takeaways

La croissance rentable d'OmniRetail met en évidence un changement dans le paysage du commerce interentreprises en Afrique. Après des années d'expansion agressive alimentée par le capital-risque, les startups donnent désormais la priorité à l'optimisation des marges et au financement intégré. La stratégie d'OmniRetail, qui consiste à prendre de l'ampleur avant d'offrir du crédit, contraste avec les modèles antérieurs qui accordaient des prêts prématurément.

En recueillant des données sur les ventes des détaillants grâce à l'acquisition de Traction Apps, OmniRetail obtient des informations essentielles pour adapter les produits financiers et réduire les défauts de paiement. On estime que le secteur informel de la vente au détail représente 90 % des transactions de biens de consommation en Afrique.

Les plateformes qui numérisent les flux de commandes, rationalisent la logistique et intègrent la finance sont bien placées pour dominer ce marché massif mais fragmenté. Le modèle d'OmniRetail s'inspire également de celui d'acteurs internationaux performants, en associant commerce et infrastructure financière.