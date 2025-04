Afrique de l'Ouest: Les actions à haut rendement pour 2025 alors que la saison des dividendes de la BRVM commence

TLDR

La saison des dividendes a commencé à la BRVM, avec de nombreuses sociétés cotées en Afrique de l'Ouest qui ont publié leurs propositions de dividendes pour 2025.

Les titres les plus performants à ce jour sont BOA Burkina (BOABF), BOA Bénin (BOAB) et BOA Mali (BOAM).

Sonatel (SNTS) a annoncé le dividende nominal le plus élevé à 1,655 XOF par action, tandis que SGCI (SGBC) a suivi de près avec 1,639.44 XOF.

La saison des dividendes a commencé sur la BRVM, avec de nombreuses sociétés cotées en Afrique de l'Ouest qui ont publié leurs propositions de dividendes pour 2025. Parmi les titres les plus rémunérateurs à ce jour, on retrouve BOA Burkina(BOABF), BOA Bénin(BOAB), et BOA Mali(BOAM).

Sonatel(SNTS) a annoncé le dividende nominal le plus élevé à 1 655 XOF par action, tandis que SGCI(SGBC) a suivi de près avec 1 639,44 XOF. Orange Côte d'Ivoire(ORAC) a proposé un dividende de 660 XOF, traduisant un rendement de 4,70%. Ecobank Côte d'Ivoire(ECOC), PALM CI(PALC), et SAPH(SPHC) figurent également parmi les principaux payeurs de dividendes. Voir la liste complète ici.

Les dividendes offrent un flux de revenus réguliers aux investisseurs et constituent un élément essentiel des stratégies à long terme de la BRVM. Les investisseurs peuvent acheter des actions via l'application Daba avant la date de détachement du dividende afin de bénéficier des paiements. Mise à jour le 24 avril, la liste comprend 15 entreprises et reste sujette à modification.

Key Takeaways

Avec l'intérêt croissant pour les revenus passifs, les dividendes deviennent un point focal pour les investisseurs individuels sur la BRVM. Dans un marché où l'appréciation des prix peut être modeste, la distribution régulière de dividendes offre des rendements tangibles. Les banques restent les principaux payeurs de dividendes, soutenues par des bénéfices solides et des cadres réglementaires stables.

Les filiales de la BOA en Afrique de l'Ouest continuent d'offrir des rendements à deux chiffres ou presque, ce qui les rend populaires auprès des investisseurs axés sur les revenus. Toutefois, le rendement à lui seul ne suffit pas à rendre compte de la situation. Il est conseillé aux investisseurs de tenir compte de la durabilité des paiements, de la couverture des bénéfices et de la santé financière générale des entreprises qui versent des dividendes.

Grâce à des plateformes telles que Daba, les investisseurs peuvent accéder à des calendriers de dividendes mis à jour, à des recherches sur les titres et à des alertes automatisées afin d'effectuer leurs achats au bon moment. À mesure que l'investissement en dividendes gagne du terrain, les outils qui simplifient la prise de décision et l'exécution deviennent des outils clés pour la participation des particuliers sur les marchés de capitaux de la région.