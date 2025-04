Maroc: Des universitaires explorent à Fès les défis de l'entrepreneuriat à l'ère du digital

Des universitaires et des chercheurs se sont donné rendez-vous, mercredi à Fès, pour explorer et réfléchir sur les défis de l'entreprenariat dans une ère marquée par l'accélération des transformations numériques et les contraintes environnementales.

Réunis à l'occasion de la première édition du Colloque International Management, Innovation and Finance (MIF25) coorganisée par l'Université Privée de Fès (UPF) et l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA), les intervenants sont revenus sur les enjeux contemporains auxquels sont confrontés les organisations, les territoires et les décideurs dans un monde de plus en plus digitalisé.

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre de trois jours, le président de l'UPF, Lahlou Mohammed Aziz a indiqué que le colloque se veut un espace de partage d'idées, de visions et d'engagements, «qui reflète notre volonté commune de contribuer activement aux grands débats qui façonnent l'avenir de nos sociétés, de nos économies et de nos territoires », rapporte la MAP.

Les deux universités partagent «la conviction que l'innovation, la recherche et la formation doivent répondre aux mutations économiques, sociales et environnementales qui redéfinissent nos réalités », a-t-il relevé, soulignant que l'Université Privée de Fès s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'innovation et d'ancrage territorial, notamment à travers la création de son Centre d'Études Doctorales (CEDoc) intitulé «Sciences, Ingénierie et Développement Durable (SIDD)».

Ce centre abrite, a ajouté le responsable, trois laboratoires de recherche dédiés aux Systèmes Intelligents, Energie et Développement Durable (SIEDD), à la Recherche en Entrepreneuriat et Management des Organisations (REMO) et à l'Architecture et Etudes Urbaines (AEU), précisant que l'objectif est de promouvoir la formation par la recherche et l'innovation, en accompagnant les doctorants dans la préparation de leur diplôme tout en consolidant le positionnement de l'université ouverte, tournée vers l'excellence et l'impact sociétal.

Les travaux de recherche menés au sein de l'UPF s'articulent autour de cinq axes principaux, tous placés sous le signe de l'intelligence artificielle comme vecteur de transformation et d'innovation, a expliqué M. Lahlou, faisant état de près de 116 publications scientifiques enregistrées au cours de l'année universitaire 2023-2024, par le corps professoral de l'université, dont 64% sont indexées dans des bases de données reconnues.

De son côté, l'enseignant chercheur à la faculté de droit de Fès, Abderrazak el Hiri a souligné que le monde contemporain est confrontée à des transformations profondes qui redéfinissent les contours de l'action managériale, des modèles d'innovation et des mécanismes financiiers, ajoutant que les entreprises, les institutions et les chercheurs sont interpelées aujourd'hui par des enjeux divers dont la digitalisation accélérée, les incertitudes géopolitiques et les exigences de durabilité ou encore les monnaies numériques des banques centrales.

Le colloque , a-t-il fait savoir, vise à favoriser le croisement des disciplines pour mieux comprendre les interactions entre management stratégique, innovation technologique et ingénierie financière, offrir un espace d'échange entre chercheurs, experts, décideurs et étudiants et débattre des grands défis de demain notamment la finance durable, management agile, innovation responsable et inclusion économique, ajoutant que la dimension internationale du colloque ambitionne de générer un savoir partagé ouvert et applicable à des contextes variés.

Dans une déclaration à la MAP, Meryem Akesbi, Coordinatrice de la première édition du Colloque International MIF25, a indiqué que plus de 50 interventions scientifiques touchant différents domaines sont programmées au cours de six conférences plénières réparties sur les trois jours de la conférence.

Mme Akesbi également, professeur et directeur de recherche à l'université Privée de Fès, a indiqué que le colloque s'inscrit dans une dynamique visant à stimuler l'innovation, renforcer le dialogue interdisciplinaire et accompagner la transformation des territoires et des organisations.

Des universitaires et des chercheurs marocains et étrangers débattront, trois jours durant, de plusieurs axes à savoir «Innovation et entrepreneuriat durable à l'ère numérique», qui abordera notamment de l'impact des technologies numériques sur l'innovation durable, des Startups et écosystèmes entrepreneuriaux face aux enjeux de durabilité et de digitalisation et des opportunités et défis pour l'entrepreneuriat vert dans un environnement numérisé.

Le deuxième axe portant sur «Management agile et transformation organisationnelle durable» traitera des «Pratiques agiles pour intégrer la durabilité dans les processus de gestion», «le Leadership et stratégie dans un contexte de transition numérique et écologique» et «les retours d'expériences sur des transformations durables réussies ».

Le autres axes se penchent sur «la Numérisation des chaînes d'approvisionnement et durabilité dans l'industrie 4.0», «l'économie circulaire et finance durable: vers de nouveaux modèles responsables», «Marketing digital et consommation responsable » et « Territoires intelligents et villes durables : innovation, résilience et partenariats» et « Innovation financière et durabilité à l'ère de la disruption numérique ».