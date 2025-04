Tunisie: Initiative législative à l'ARP - Créer un fonds pour assurer une vie digne aux seniors

Plusieurs députés ont déposé une initiative législative visant à créer un fonds pour le bien-être des personnes âgées, dont la gestion serait confiée au ministère de la famille, de la femme, de l'enfant et des personnes âgées, dans le but de renforcer les mesures destinées aux personnes âgées et de leur assurer une vie digne.

L'initiative législative définit une « personne âgée » comme toute personne âgée de 65 ans ou plus. Le fonds soutiendra les soins aux personnes âgées en fournissant une sécurité financière et des soins de santé complets, ainsi que des soins à domicile. Le fonds prévoit également d'exonérer les personnes âgées des frais d'hébergement et de séjour dans les établissements de soins sociaux, de leur donner un accès prioritaire aux services publics et de leur proposer des tarifs réduits pour les transports publics.

En outre, le fonds permettra d'avoir accès à une réduction des prix dans les établissements touristiques ainsi qu'à l'accès gratuit dans les musées, les monuments historiques et les stades. Le fonds contribuera également à la construction ou à la rénovation de bâtiments destinés à l'hébergement des personnes âgées, tout en permettant aux personnes âgées ayant des compétences manuelles de bénéficier de lignes de financement pour des initiatives privées.

Le fonds sera financé par une subvention allouée annuellement, ainsi que par des prélèvements sur les revenus des retraités et des dons, au profit du fonds.