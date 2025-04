Tunisie: Migration irrégulière et lutte contre le trafic des êtres humains - Bouderbala rencontre des députés italiens au Parlement européen

Les enjeux de la coopération, de la sécurité et de la stabilité en Méditerranée, ainsi que la question de l'immigration irrégulière et de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, ont constitué les principaux sujets de la rencontre entre Ibrahim Bouderbala, président de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), et deux députés italiens du Parlement européen, ce lundi 28 avril au Palais du Bardo.

L'entretien a réuni Giorgio Gori, rapporteur permanent pour la Tunisie au sein de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, et Ruggero Razza, président de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone.

Lors de cet échange, Ibrahim Bouderbala a réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie aux efforts internationaux visant à renforcer la sécurité et la stabilité en Méditerranée. Il a souligné que la politique tunisienne en matière de gestion des flux migratoires repose sur une stricte conformité aux lois et conventions internationales, affirmant que la coopération avec les partenaires européens est essentielle pour lutter contre ce phénomène.

Le président de l'ARP a appelé à une approche régionale concertée qui impliquerait à la fois les pays de l'Union européenne et ceux du sud de la Méditerranée. Cette collaboration vise à trouver des solutions durables à l'immigration irrégulière, un défi partagé. Il a salué l'initiative présentée par l'Italie, qui propose de renforcer les mécanismes de coopération dans ce domaine.

Bouderbala a en outre exprimé la profonde inquiétude de la Tunisie face aux agressions répétées contre le peuple palestinien, soulignant la nécessité pour l'Union européenne de jouer un rôle plus actif pour mettre fin à ces violations des droits humains et de contribuer à la recherche d'une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien. Il a appelé à un renforcement des pressions internationales pour mettre fin à la politique de l'entité sioniste, qui persiste à ignorer les résolutions des Nations unies.

Le président de l'ARP a par ailleurs évoqué l'importance de la dimension parlementaire dans le renforcement des relations entre la Tunisie et l'Union européenne. À ce titre, il a mis en avant la récente création par l'Assemblée d'un groupe de coopération parlementaire avec les pays membres de l'UE, une initiative visant à approfondir les échanges et à promouvoir une coopération parlementaire plus dynamique.

Pour leur part, les deux députés européens ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts communs pour combattre l'immigration irrégulière, qui a des répercussions considérables sur les pays des rives nord et sud de la Méditerranée. Ils ont également insisté sur l'importance de renforcer les actions visant à éradiquer les causes profondes de cette problématique et de mettre en place des cadres juridiques et des facilités visant à faciliter une immigration plus sûre et régulée vers l'Europe.