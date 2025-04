Tunisie: Le pays prépare un accord avec le COMESA pour renforcer la régulation de la concurrence

La Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, régissant la réorganisation de la concurrence et des prix, fait l'objet d'une révision radicale, a affirmé lundi Hassan Guizani, président du Conseil de la concurrence. Ce dernier a souligné que la concurrence constitue un pilier fondamental du commerce, essentiel pour conquérir de nouveaux marchés, attirer des investissements et stimuler le développement économique des pays.

Lors d'une session de formation organisée à Tunis, dans le cadre de la coopération entre les autorités tunisiennes de la concurrence et la Commission de la concurrence du COMESA, Guizani a expliqué que la Tunisie déploie des efforts soutenus pour adapter sa législation aux exigences internationales, dans le but d'assurer une relance économique durable. La Loi n° 2015-36, qui régit la liberté des prix et établit les règles de la concurrence, vise à garantir l'équilibre du marché, l'efficience économique et le bien-être du consommateur.

De son côté, Houssam Eddine Touiti, directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce et du Développement des exportations, a évoqué les défis majeurs auxquels les autorités de la concurrence sont confrontées. Parmi ces défis figurent les évolutions mondiales, notamment les changements climatiques, les tensions géopolitiques et leurs répercussions sur les chaînes d'approvisionnement, les prix et les mesures protectionnistes, pouvant nuire à la concurrence sur les marchés.

"Face à ces enjeux, les autorités de la concurrence doivent renforcer leurs capacités pour assurer un rôle efficace de régulation et de contrôle, à travers le développement de politiques et législations adaptées", a précisé Touiti. Il a également souligné l'importance de renforcer la coopération avec les organismes nationaux et les instances régionales pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales transfrontalières, lesquelles affectent les marchés nationaux et régionaux.

Un accord-cadre de coopération sera signé entre les autorités tunisiennes de la concurrence et la Commission de la concurrence du COMESA, en marge de cette rencontre de trois jours. Cet accord vise à développer des politiques et législations conformes aux évolutions internationales en matière de concurrence.

Touiti a également annoncé que la Tunisie accueillera la 34ème session du Conseil des commissaires de la COMESA pour la concurrence, prévue du 1er au 3 mai 2025. Le COMESA, le plus grand groupement économique régional d'Afrique orientale et australe, regroupe 21 pays (dont la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Somalie et le Soudan), avec une population totale de plus de 640 millions d'habitants.