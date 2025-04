Tunisie: Kébili - Atelier sur les entreprises émergentes dans l'investissement vert

L'Unité de coordination sur les changements climatiques au sein du ministère de l'Environnement a organisé à Douz, dans le gouvernorat de Kébili, un atelier ciblant l'entrepreneuriat des jeunes et les entreprises émergentes dans le secteur de l'investissement vert, avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement.

Cette initiative est importante car elle vise à encourager l'implication des jeunes et des entreprises naissantes dans l'économie verte et climatique à travers des initiatives innovantes axées sur la réduction des impacts du changement climatique et l'adaptation à ses effets. Elle cherche également à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé ainsi qu'avec les institutions financières nationales et internationales pour soutenir l'investissement et atteindre le développement durable.

Ce Workshop a vu la participation de plus de 100 jeunes hommes et femmes porteurs d'idées et de projets d'entreprises émergentes, ainsi qu'un certain nombre de représentants des administrations régionales et centrales, des institutions financières et bancaires, des acteurs de la société civile et des experts.

L'importance de cette initiative réside dans sa capacité à mobiliser le potentiel des jeunes pour répondre aux défis posés par le changement climatique. En se concentrant sur l'investissement vert, elle favorise la création d'opportunités économiques tout en contribuant à un avenir plus durable et résilient pour la Tunisie. Le renforcement des partenariats intersectoriels à travers cet atelier est essentiel pour créer un environnement favorable à l'émergence et au développement de ces entreprises innovantes.

En résumé, cet atelier constitue une étape notable vers l'intégration des jeunes dans la transition vers une économie verte et la promotion d'un modèle de développement plus respectueux de l'environnement dans le gouvernorat de Kébili et au-delà.