Tunisie: Défenseurs Tunisiens les plus chers sur le marché - Ali Abdi en porte-étendard

La valeur marchande de nombreux défenseurs tunisiens est montée en flèche ces derniers temps. Eclairage, dans le désordre, sur ces arrières qui valent le détour.

C'est forcément une «success story» dont la star n'est autre que le natif de Sfax, Ali Abdi, 31 ans. Ancien joueur du Sfax Railways Sport, de la JS Kairouanaise, de l'EST, du ST, du CA, du Paris FC et de Caen avant de passer à l'OGC Nice, il y a quelques mois, Abdi a connu depuis son expérience caenaise une ascension fulgurante.

Et pour cause, que ce soit à Caen ou à Nice, il a été dans tous les bons coups, enfilant les buts, les assists et les retours fructueux au charbon sur son couloir de prédilection. A Nice, d'ailleurs, il a vite fait de mettre tout le monde d'accord sur son précieux apport, se muant même en patron du vestiaire, en grand frère pour certains jeunes et en catalyseur de groupe. Récemment prolongé de deux ans par le Gym, Abdi, auteur de 30 apparitions avec son club pour quatre buts et deux assists, est actuellement coté 3 millions d'euros. Il émarge à 640.000 euros annuels à Nice. A noter enfin que, récemment, il a activement participé en tant que titulaire à la victoire de l'OGC Nice contre le PSG (3-1).

Talbi, l'indispensable de Lorient

Tout comme Ali Abdi, le Merlu Montassar Talbi est l'un des arrières les plus chers du moment. Bien qu'évoluant chez les divisionnaires de Lorient, leader de la Ligue 2 Française, Talbi, 26 ans, est coté à hauteur de 5 millions d'euros. Solide défenseur, arrière serein et appliqué, le natif de Paris a disputé une trentaine de matchs jusque-là, signé un but et délivré une passe décisive.

Récemment d'ailleurs, aligné d'entrée en défense, il a participé par sa vélocité et son assurance défensive au succès des siens face à Caen (4-0) et le retour de l'équipe en L1. Redevable de deux années de contrat à Lorient, l'international tunisien, ancien joueur de l'EST, Rizespor et Benevento et Rubin Kazan, engrange 570.000 euros annuels.

Yassine Meriah, valeur sûre malgré tout

Les défenseurs quelque peu « coûteux » n'évoluent pas seulement hors de nos frontières. En Tunisie, l'axial Yassine Meriah, sous contrat avec l'Espérance Sportive de Tunis jusqu'en juin 2026, reste «bankable» malgré des blessures et des soucis de santé récurrents depuis plus de cinq ans. En clair, depuis 2019 jusqu'à cette saison, il a subi une entorse, puis a été touché par le Covid-19 avant d'être touché une première fois aux ligaments croisés, se soigner, puis se blesser à nouveau au niveau du genou.

Aujourd'hui, en raison de son importance dans le dispositif d'équipe et sa valeur sur le terrain, Meriah reste une valeur sûre évaluée à 1,5 million d'euros. A 31 ans d'ailleurs, après avoir achevé son programme de rééducation, celui qui touche 320.000 euros annuels à l'EST, et qui est passé par les rangs de l'ASA, ESM, CSS, Olympiakos, Kasimpasa, Rizespor et Al Ain, devrait répondre présent pour le Mondial des clubs, dont la phase finale aura lieu aux Etats-Unis dès le 14 juin 2025.

Dans le classement des joueurs les mieux payés, un cas vaut le détour. Dylan Bronn, arrière de l'US Salernitana depuis 2022, perçoit un salaire «mirobolant», c'est le moins que l'on puisse dire, et ce, en dépit d'une certaine inconstance. Lié au club italien jusqu'au début de l'été, celui qui touche 900.000 euros a fait ses classes à Cannes avant de respectivement intégrer Niort, La Gantoise, le FC Metz et le Servette avant de partir en Italie. Fermons la parenthèse Bronn et passons à Alaa Ghram. Le sociétaire du Shakhtar Donetsk, pur produit du CSS, est évalué à hauteur d'1,5 million d'euros. Défenseur de 23 ans et pensionnaire du Shakhtar depuis l'été dernier, Ghram sera libre de droit en juin 2029 et ne manque pas de prétendants, même s'il n'a disputé que huit rencontres cette saison.

Le plus compétitif, c'est Yan Valery !

Taulier des divisionnaires de Sheffield Wednesday, Yan Valery, 26 ans, est le joueur le plus régulier cette saison. Formé à Rennes et passé par les rangs de Southampton U18 et U23, Valery a ensuite intégré Birmingham, puis l'équipe A de Southampton avant de signer à Angers et finalement à Sheffield Wednesday. Cette saison, cet endurant joueur a disputé 78 matchs pour 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. A Sheffield Wednesday, Valery touche 1 million d'euros annuels, soit un salaire au mérite ! Son club est 3e au classement général derrière le leader Burnley et son dauphin Leeds United. En championnat de Russie, Nader Ghandri, quant à lui, a tracé son sillon en tant que titulaire d'Akhmat Grozny, et ce, en dépit du classement préoccupant de son club. Passé par le Royal Antwerp et le KVC Westerlo, Nader Ghandri, ancien joueur du Club Africain, est actuellement valorisé à hauteur de 900 000 euros et sera libre de droit en juin 2026. Au Stade Lavallois, Amin Cherni perçoit 900 000 euros annuels. Avec 25 matchs au compteur, celui qui sera libre de droit cet été n'a pas encore tranché quant à sa future destination.

Au Qatar, nouvel eldorado des footballeurs avec l'Arabie Saoudite, le latéral droit Wajdi Kechrida, passé à Al Gharafa en été 2024 pour un contrat de trois ans, touche, lui, 800.000 euros. Ancien joueur de l'ESS, de la Salernitana et des Grecs d'Atromitos, Kechrida, 29 ans, est passé par des moments difficiles, l'année dernière et cette année, après avoir été par deux fois victime d'une blessure au genou, en Grèce et au Qatar.