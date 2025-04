Tunisie: Foire internationale du livre - Plus de 3.000 élèves au rendez-vous

Le ministère de l'Education a préparé un programme pour permettre aux élèves des différents établissements scolaires de visiter la Foire internationale du livre de Tunis. Un calendrier qui va du 26 avril au 4 mai a été concocté à cet effet.

Mais de plus, il y a d'autres activités comprenant des ateliers et des représentations musicales et théâtrales.

En effet, c'est en collaboration avec la Foire que ces visites auront lieu tout au long de cette période. Tous les Commissariats régionaux de l'éducation vont bénéficier de cette opération.

En tout, 67 excursions sont prévues pour les 3.015 et leurs 335 accompagnateurs.

Le premier jour concernera 450 visiteurs dont 405 élèves et 45 accompagnateurs. Le deuxième jour sera réservé aux 315 visiteurs et aux 35 accompagnateurs. Le 28 avril ce sera au tour d'un autre groupe de 450 élèves.

Les autres groupes, constitués respectivement, de 360, 405, 270, 360, 360 et 135 clötureront le programme des 9 visites organisées au profit des élèves.

Signalons, par ailleurs, que des ateliers d'animation sont, également, organisés en parallèle avec la tenue de cette Foire.

5 Commissariats régionaux de l'éducation y prennent part. Il s'agit de Tunis 1 et 2, l'Ariana, Ben Arous et La Manouba.

Plusieurs thèmes ont été choisis pour meubler ces ateliers. Ces derniers, faut-il le rappeler, se dérouleront jusqu'au 3 mai.

Durant les 9 jours qui leur seront consacrés, des élèves du primaire se relayeront au cours des séances matinales pour les premiers et de l'après-midi, pour les collégiens. Plusieurs thèmes ont été choisis pour ces journées d'animation. C'est ainsi que pour les élèves du primaire, nous trouvons des activités tournant autour du "développement durable". Un autre atelier sera axé sur la lecture et, plus précisément, sur la théâtralisation du texte narratif. La lecture et la production écrite, une exposition d'art plastique, un atelier de lecture, une représentation de la chorale "al matar", un atelier sur les arts optiques, l'intelligence artificielle et la robotique sont également, programmés.

Pour les collégiens, il y aura deux expositions d'art plastique, des concerts, une représentation théâtrale et une joute poétique.

On sait que la Foire internationale du livre se tient du 25 avril au 4 mai. On voit donc, que l'école n'a pas laissé échapper cette opportunité d'offrir à ses élèves les moyens de s'affirmer et d'enrichir leurs connaissances.