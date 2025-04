Tunisie: «BH Bank» - Résilience et dynamique de développement confirmées

La BH Bank a su faire preuve de résilience et de dynamisme tout au long de l'année 2024. À l'occasion de son assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue le 26 avril 2025, la Banque a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses efforts de modernisation et de consolider durablement sa position sur le marché bancaire tunisien.

En dépit d'une conjoncture économique mondiale tendue et d'un environnement national difficile, la BH Bank a confirmé sa solidité et sa capacité d'adaptation. Lors de son assemblée générale ordinaire tenue le 26 avril 2025, la Banque a présenté un bilan positif, soutenu par des résultats solides, une stratégie de croissance claire et un engagement sociétal renforcé.

Des certifications

Lors de l'ouverture des travaux, Taoufik Mnasri, président de séance, a souligné que malgré le resserrement généralisé des politiques monétaires à l'échelle mondiale, la BH Bank a poursuivi avec détermination et sérénité le développement de ses activités. Il a rappelé que l'année 2024 a été marquée par des efforts importants en matière de gouvernance, de conformité et de maîtrise des risques, ainsi que par l'assainissement du portefeuille de crédits et l'accélération des opérations de recouvrement. Ces initiatives avaient pour objectifs d'optimiser la rentabilité de la Banque et d'améliorer sa part de marché, aussi bien en termes de ressources que de crédits.

En parallèle, la Banque a poursuivi la concrétisation de ses projets stratégiques inscrits dans le plan 2023-2026. Ces projets portent sur la diversification des sources de financement, la montée en compétences de ses collaborateurs, la digitalisation de ses processus métiers, l'élargissement de son offre de produits et services, ainsi que l'optimisation de son réseau d'agences. Ces efforts se sont traduits par plusieurs reconnaissances internationales, parmi lesquelles la certification MSI 20.000 pour la résilience et la performance financière, la certification ISO 9001-2015 pour la qualité de ses services bancaires internationaux, ainsi que la certification AML 30.000 pour sa conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Tout au long de l'année, la BH Bank a veillé à maintenir un développement commercial à la fois rentable et conforme. « Nous avons placé la qualité de service et la valorisation de la relation client au coeur de notre action, dans un esprit de transparence, de réactivité, de confiance et d'innovation », a précisé M. Mnasri, insistant sur la dimension humaine et éthique du modèle de croissance de la Banque. Prenant la parole à son tour, Lotfi Ben Hammouda, directeur général par intérim, a mis en avant la capacité de résilience de la Banque. Face à un environnement opérationnel complexe, la BH Bank a su ajuster efficacement son dispositif pour continuer à avancer. En 2024, les ressources clientèle ont progressé de 2,9 %, atteignant une part de marché de 9,3 %, tandis que l'encours total des crédits bruts à la clientèle s'est élevé à 12 256,9 millions de dinars, consolidant ainsi sa troisième position sur le marché avec 12,9 % de parts.

Responsabilité sociétale

Cette dynamique commerciale a eu un impact positif sur le produit net bancaire, qui a enregistré une croissance de 11,9 %, atteignant 744,2 millions de dinars. Toutefois, l'augmentation sensible des dotations aux provisions, s'élevant à 349,6 millions de dinars contre 159,9 millions l'année précédente, a pesé sur le résultat net qui s'établit à 70,4 millions de dinars en 2024, contre 140 millions en 2023.Malgré cette baisse du résultat net, Ben Hammouda a insisté sur le fait que l'activité de la Banque et celle de ses filiales restent globalement performantes. Le Groupe BH a ainsi réalisé un bénéfice net consolidé de 71 millions de dinars en 2024.

Il a également rappelé que la Banque poursuivra la mise en oeuvre de sa stratégie axée sur la proximité client, l'amélioration continue de la qualité de service, l'innovation et la prospection de nouvelles clientèles, tout en veillant à ce que la croissance reste saine et conforme. Au-delà de ses résultats financiers, la BH Bank a consolidé son rôle en matière de responsabilité sociétale. En 2024, elle a multiplié les conventions de partenariat avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, ainsi qu'avec le ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Ces initiatives visent à soutenir les familles démunies, améliorer les infrastructures scolaires, financer l'aménagement des complexes culturels et sportifs et garantir le transport des élèves issus de milieux défavorisés. «Nous avons intégré de manière volontaire les préoccupations sociales dans notre stratégie, en œuvrant pour la promotion du bien commun», a déclaré Ben Hammouda, rappelant que la Banque ambitionne de conjuguer performance économique et engagement citoyen. En clôture de l'assemblée, Taoufik Mnasri a exprimé sa confiance en la capacité de la BH Bank à poursuivre son développement malgré les incertitudes économiques. Il a assuré que, soutenue par l'adhésion de son personnel et la fidélité de ses actionnaires, la Banque continuera d'améliorer ses résultats et de renforcer sa position sur le marché tunisien.