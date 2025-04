Tunisie: Tozeur - Art et patrimoine - Les deux font la paire

Le programme concocté s'est articulé sur des ateliers et des expositions mettant en évidence la diversité de l'artisanat traditionnel, en particulier les produits issus des fibres de palmier-dattier et les éléments constitutifs des oasis.

Le Commissariat régional de à culture a organisé un séminaire de réflexion sous le titre : «Le patrimoine et l'art : le forum de Tozeur et de l'art». Cette initiative vise à mettre en lumière la richesse du patrimoine et de l'art au service du secteur touristique et à souligner le rôle crucial de l'artisanat traditionnel dans la valorisation du produit touristique de la région.

Le programme concocté s'est articulé sur des ateliers et des expositions mettant en évidence la diversité de l'artisanat traditionnel, en particulier les produits issus des fibres de palmier, dattier et les éléments constitutifs des oasis. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du «Mois du patrimoine», qui met l'accent sur le rôle de la société civile dans le développement du patrimoine et la pérennisation de l'artisanat traditionnel.

Le séminaire a abordé également l'importance historique de l'artisanat traditionnel dans les industries liées aux oasis, soulignant que «l'artisanat est une culture» et un moyen d'ancrer les identités et d'exprimer l'ingéniosité. Les interventions ont mis en avant les efforts de valorisation des industries artisanales et les perspectives de leur développement, notamment en accordant une importance particulière à la commercialisation et à l'innovation des produits de l'artisanat traditionnel.

Ces célébrations se poursuivront durant le «Mois du patrimoine», jusqu'au 18 mai. Le programme inclura des séminaires de réflexion adaptés aux spécificités de chaque région et des rencontres scientifiques et de sensibilisation sur les sites archéologiques et historiques. Des ateliers seront organisés autour du patrimoine matériel et immatériel, avec un intérêt marqué pour la valorisation de l'artisanat traditionnel en tant que composante essentielle du patrimoine de la région.

Des ateliers sur l'architecture traditionnelle des oasis et les jeux populaires seront également organisés. Ces initiatives visent à sensibiliser les nouvelles générations à la richesse du patrimoine local, à mettre en valeur les produits artisanaux de la région et à souligner le rôle du patrimoine dans le développement durable. Des expositions seront organisées en marge des ateliers et des séminaires de réflexion, dans le cadre du «Mois du patrimoine», comprenant des ateliers pour enfants et des concours dans le domaine de l'artisanat. Innover dans la tradition, l'artisanat au Djérid se révèle être un vivier qui inspire l'art. C'est une richesse à préserver et à valoriser.