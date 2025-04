Congo-Kinshasa: L'UNADI réclame la prise en compte de l'Ituri par le FRIVAO

L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri (UNADI) dénonce ce qu'il considère comme l'exclusion de la province de l'Ituri de la liste des bénéficiaires du Fonds spécial pour la réparation et l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC (FRIVAO).

Lors d'une déclaration à la presse, dimanche 27 avril à Bunia, l'UNADI demande aux autorités nationales et provinciales de s'assurer que les victimes de l'Ituri soient reconnues et indemnisées, au même titre que celles de la province voisine de la Tshopo.

Michel Meta, président de l'UNADI, exhorte les responsables concernés, notamment le ministre de la Justice, à agir pour défendre les droits des victimes de l'Ituri :

« Au ministre de la Justice et de garde des sceaux, de reconnaitre la province de l'Ituri comme bénéficiaire de droit, du fonds spécial pour la réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Uganda en RDC, conformément à l'arrêt de la cour internationale de la justice du 9 février 2022, ainsi qu'au décret No 19/20 du 13 décembre 2019 dans ses articles 3 et 4.

Au gouvernement provincial de l'Ituri, de s'impliquer et accompagner les démarches entamer par l'UNADI pour que les droits des victimes de l'Ituri se fassent entendre. A la direction nationale de FRIVAO, d'implanter dans un bref délai, un bureau de représentation en Ituri, conforment aux articles 3 et 4 dudit décret et d'actualiser toutes les données d'identification des victimes en Ituri, pour que toutes soient bénéficiaires ».

Contacté à ce sujet, Chançard Bolukola, coordonnateur intérimaire du FRIVAO, affirme que la province de l'Ituri n'a jamais été écartée de la liste des bénéficiaires. Il précise également que des démarches sont en cours pour organiser une descente de son équipe à Bunia.

La question des réparations aux victimes des exactions de l'armée ougandaise en RDC remonte à l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) le 9 février 2022. Cet arrêt reconnaît la responsabilité de l'Ouganda dans des activités illicites sur le territoire congolais, notamment en Ituri, au début des années 2000. Le décret n°19/20 du 13 décembre 2019, qui encadre le fonctionnement du FRIVAO, prévoit l'indemnisation des victimes identifiées dans les zones concernées.