Afrique: Au Forum Crans Montana, Daniel Mukoko invite les hommes d'affaires à investir en RDC

Au Forum Crans Montana, tenu du 24 au 26 avril, à Casablanca (Maroc), le vice-Premier ministre, ministre de l'Economie nationale, Daniel Mukoko Samba, a invité les hommes d'affaires à ne pas hésiter d'investir en République démocratique du Congo (RDC). C'est ce que rapporte une dépêche de la cellule de communication de ce ministère partagée ce lundi 28 avril.

Le patron de l'économie congolaise a assuré les participants aux assises de Crans Montana que « le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, pilote lui-même le dossier sur l'amélioration du climat des affaires en RDC ». Au mois de mars dernier, a ajouté Daniel Mukoko Samba, le Président de la République avait dirigé, dans son cabinet de travail, une réunion avec les acteurs qui travaillent sur ce dossier pour évaluer son état d'avancement.

Il a fait remarquer que l'économie congolaise ne se cantonne plus à la production minière. Elle est plutôt en train de se diversifier avec la production de l'huile de palme, du cacao et du café a été relancée dans la province du Sud-Ubangi. Ces produits, a affirmé le ministre de l'Economie nationale, sont désormais transformés partiellement sur le plan local.

« La RDC est une terre de l'espoir. Grâce à son riche potentiel, à ce qu'elle peut offrir au monde, et à son rôle de couloir stratégique pour transmettre de l'énergie de l'Est à l'Ouest du continent », a affirmé Daniel Mukoko. Il a mis en exergue la capacité de la RDC à résister face aux défis et sa détermination à travailler avec tous ceux qui souhaitent accompagner son développement, notamment dans les secteurs des infrastructures, du minier et de l'agriculture.

Soutenir les efforts de paix

M. Mukoko a également appelé la communauté internationale à soutenir la RDC, en particulier à contribuer aux efforts du gouvernement pour ramener la paix dans la région du Grand-Kivu, riche en minerais rares et terres arables. Il a insisté sur l'importance de renforcer la stabilité pour permettre une exploitation optimale des ressources et favoriser le développement durable du pays.

Le ministre de l'Economie a souligné la nécessité de recentrer les efforts sur le développement régional pour sortir de la spirale des guerres interminables qui gangrènent la région.

Daniel Mukoko Samba a, enfin, réaffirmé la détermination de la RDC à poursuivre son chemin de résilience et de progrès, en misant sur ses ressources et son potentiel pour devenir un véritable pilier de stabilité et de prospérité en Afrique centrale.