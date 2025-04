Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choued, a effectué une visite inopinée, lundi 28 avril, au siège secondaire de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, situé rue de Libye à Tunis. L'objectif était de constater les dégâts importants causés par des infiltrations d'eau dans les locaux.

À la suite de cette visite, le ministre a pris une série de mesures urgentes. Il a décidé de transférer temporairement la Direction de la comptabilité au siège central de l'Agence, situé rue de la Liberté, et de mettre à disposition un espace au Centre sectoriel de formation en industries électroniques et électriques à Tunis pour sécuriser les archives et documents endommagés au huitième étage du siège secondaire.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de tenir responsables les responsables de cette situation, qu'il a qualifiée de "catastrophique". Il a demandé que des mesures immédiates soient prises pour améliorer les conditions de travail dans les locaux et pour traiter rapidement certaines demandes spécifiques soumises par les agents et cadres.

Lors de sa visite, le ministre a pris connaissance des conditions de travail actuelles, de l'état des bureaux et des archives, et a écouté les préoccupations des agents et cadres. Il a conclu qu'il était impossible de poursuivre l'activité dans l'étage concerné tant que des mesures correctives n'auraient pas été mises en place.