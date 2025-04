Tunisie: Trois questions à Mouna Zbidi, Project manager & Vice-Présidente PMI du pays à La Presse - « L'IA a révolutionné la gestion de projet »

interview

Mouna Zbidi, Project Manager et Vice-Présidente PMI Tunisie, nous explique comment l'intelligence artificielle transforme la gestion de projet, entre gains d'efficacité, défis d'adoption et l'importance de préserver l'humain au coeur du processus.

L'intelligence artificielle est-elle un allié de la gestion de projet ?

Une gestion efficace des tâches et du temps est primordiale pour un chef de projet, c'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus du rôle de l'IA dans la transformation de l'industrie de gestion de projet. On pourrait même parler d'une petite révolution, tant sur le plan opérationnel qu'organisationnel.

Avec l'introduction de l'IA, le chef de projet se concentre davantage sur les aspects stratégiques et créatifs au lieu de se focaliser sur les tâches routinières et les processus répétitifs, qui sont souvent chronophages. L'utilisation des outils de l'IA permet ainsi une optimisation significative des délais des projets à travers l'automatisation de la planification, l'allocation des ressources et même la prédiction des risques potentiels, et la proposition de solutions proactives.

« PMI Infinity™ », par exemple, est un assistant de gestion de projet alimenté par l'IA, qui aide le chef de projet à améliorer l'efficience des résultats et à donner plus de force au projet.

Il y a forcément des défis managériaux qui découlent de ce que vous avez appelé « une révolution » liée à l'implémentation de l'IA dans la gestion de projet ?

Absolument, la résistance au changement et l'adaptation des « project teams » à la nouvelle technologie demeurent des enjeux capitaux auxquels font face les entreprises lors de l'implémentation de l'IA, d'ailleurs pas seulement en gestion de projet. En effet, une mauvaise intégration de l'IA pourrait entraîner des inefficacités, surtout si les membres de l'équipe ne l'utilisent pas de manière optimale.

Par ailleurs, l'expansion de l'IA sur le lieu de travail n'est pas la seule tendance susceptible de remodeler l'avenir de la gestion de projet. D'autres évolutions transforment déjà la discipline, comme l'essor des espaces de travail collaboratifs (Collaborative Workspace) et l'adoption croissante des méthodologies agiles.

Comment faire de cette IA, perçue parfois comme trop invasive, un partenaire et un allié des compétences humaines dans la gestion de projet ?

Il est indéniable que le pouvoir révolutionnaire de l'IA a un impact gigantesque sur le travail quotidien du chef de projet et cela se traduit par l'automatisation des tâches répétitives qui nécessitaient beaucoup de temps avant l'introduction de l'IA.

Maintenant, le chef de projet accorde plus de focalisation sur les décisions et les directives stratégiques du projet. Les analyses de données et des prévisions précises pilotées par les outils d'IA sont en fait une réponse aux attentes du chef de projet, de l'entreprise et des parties prenantes, ce qui nous conduit à une prise de décision plus éclairée et pertinente.

Donc, on parle d'un triangle de Rapidité, Productivité et Efficience. Toutefois, une approche prudente est recommandée dans ce cadre, car il faut garder l'Humain au coeur des processus. Le déploiement de l'IA par les « project managers » n'est pas sans risque, et doit être agrégé par une surveillance humaine (human oversight) régulière et adaptée afin de préserver l'équilibre adéquat entre cette technologie et la créativité humaine.