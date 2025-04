Sénégal: Les Fermes de la teranga et le COSKAS signent une convention pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz

Dakar — Les Fermes de la teranga et le Comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (COSKAS) ont signé, lundi, une convention de partenariat consistant à mettre à la disposition de la deuxième entité 100 hectares de terre rizicole entre Ross-Béthio et Richard-Toll, dans le nord du pays, afin de participer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz et à la création d'emplois, a constaté l'APS.

"Il faut dire que cette convention va permettre d'abord d'augmenter l'employabilité au Sénégal, qui est un problème, et d'aider aussi les organisations. Les autorités sont déjà au courant de tout ce que nous sommes en train de faire actuellement. Elles nous encouragent sur tout", a déclaré El Hadji Mansour Mboup, directeur exécutif et financier de la société les Fermes de la teranga.

Il s'exprimait à l'issue de la cérémonie de signature de la convention entre sa société et le Comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (COSKAS) représenté par Mame Ousmane Samb.

Si 100 hectares de riz produisent un rendement de 8 tonnes à l'hectare, sur les deux saisons de culture, le résultat sera au minimum de 1 600 tonnes de riz paddy par an, a souligné El Hadji Mansour Mboup, le directeur exécutif et financier des Fermes de la teranga, estimant qu'il s'agit d'une contribution non-négligeable dans l'ambition du gouvernement d'atteindre l'autosuffisance en riz.

"Nous allons augmenter la production de riz, qui est vraiment important. J'entends souvent le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne dire que le Sénégal importe, plus de 1 070 milliards par an en riz. Si nous participons au moins à réduire ce gap, la balance commerciale sera plus équilibrée", a-t-il soutenu.

Outre l'objectif de l'autosuffisance en riz, la convention de deux ans, entre les Fermes de la teranga et le COSKAS, a également pour objectif de favoriser l'employabilité au Sénégal, ont fait savoir les représentants de ces deux structures.