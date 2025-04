Sénégal: Kaffrine - 40 arbitres et assesseurs à l'école du Futsal

Kaffrine — Au total, quarante arbitres et assesseurs ont été formés, dimanche, à Kaffrine (centre), aux règles du football en salle, communément appelé Futsal, à l'initiative de la Commission régionale des arbitres (CRA).

"Nous, arbitres de la CRA de Kaffrine, avons décidé de former nos membres en futsal pour qu'ils puissent, plus tard, arbitrer des compétitions nationales et internationales. Nous voulons juste prendre les devants pour former nos arbitres à cette discipline de la FIFA", a expliqué El Hadji Abdou Aziz Seck, président de la CRA de Kaffrine

Futsal, comme son nom l'indique, c'est le football pratiqué en salle. Une discipline sportive de la Fédération internationale de football associé (FIFA) qui fait jouer les gens dans les salles qui ressemblent à des terrains de basketball ou de handball", a t-il souligné.

Selon lui, cette discipline est en train d'être développée par la Confédération africaine de football (CAF). D'ailleurs, la Coupe d'Afrique des nations de futsal féminin se tient actuellement.

Mouhamadou Bobo Ba, instructeur en arbitrage futsal, est largement revenu, durant la formation, sur les détails du futsal et le règlement intérieur qui l'encadre.

Le règlement est pratiquement le même que celui du football, sauf qu'il n'y a pas d'hors-jeu en futsal, a t-il précisé.

"Ce sont les dix-sept lois qui régissent le football à onze. Mais, il y a des particularités telles que la rentrée de touche qui se fait par le pied et les sorties de buts se font en main uniquement par le gardien", a détaillé Mouhamadou Bobo Ba.

Il a renseigné qu'une équipe de futsal est composée de quatre joueurs de champ et d'un gardien de but, ainsi que neuf remplaçants pour les compétitions internationales.

Dans le futsal, il y a cinq arbitres qui officient, chacun ayant une mission précise. Les deux arbitres de champ ont chacun un sifflet et distribuent des cartons jaunes et rouges. Il y a un arbitre sur l'un des côté du terrain, le chronométreur, et un autre chargé de déceler les fautes.

"Ici, nous avons ce qu'on appelle des fautes collectives et à partir de la sixième faute, toutes les autres sont des penalty à tirer. Il n'y a pas de barrage", a expliqué le formateur.