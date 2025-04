Sénégal: Les infections associées aux soins représentent 15% en milieu hospitalier (spécialiste)

Dakar — Les infections associées aux soins représentent 15% en milieu hospitalier, a indiqué, lundi à Dakar, la spécialiste des maladies infectieuses, le professeur Louise Fortes, soulignant que 40% de ces infections dues aux mains sont responsables d'une mortalité élevée dans les pays africains.

"Les infections associées aux soins, selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, sont à l'origine de 139 millions de décès. Et quand on compare globalement les pays à ressources limitées par rapport aux pays développés, nous nous sommes à 15% de personnes qui contractent ces infections, alors qu'en Europe, dans les pays développés, on est à 7%. Donc chez nous, c'est le double", a déclaré l'infectiologue et spécialiste de la prévention des soins associées aux infections.

Elle prenait part au précongrès de la Société sénégalaise de pathologie infectieuse tropicale (Sosepit), sur la thématique de la prévention des infections associées aux soins.

Le deuxième congrès du genre se tient du 28 au 30 avril sur le thème "La résistance aux antimicrobiens, une menace pour la lutte contre les infections".

"Ces infections associées aux soins sont responsables d'une mortalité élevée", a alerté l'infectiologue en soulignant qu' "il est possible de prévenir ces infections qui sont à 40 % dues aux mains".

Selon elle, "parfois, la moitié des patients qui sont dans des unités de soins intensifs, dans les réanimations, vont mourir d'infections associées aux soins".

"Globalement, a t-elle ajouté, on dit qu'un patient sur dix meurt de ces infections qui sont associées aux soins. Et pourtant, on peut les prévenir".

Elle a indiqué que l'hygiène des mains est une technique et une mesure facile. "Et quand on parle d'hygiène des mains en milieu hospitalier et même en dehors, cela peut se faire par deux méthodes. D'une part, nous avons les flacons, la friction hydroalcoolique des mains. Et d'autre part, nous avons également le lavage des mains au savon", a-t-elle expliqué.

Selon l'infectiologue, la prévention, c'est d'abord la formation. "Il faudrait que le personnel soignant soit formé sur les mesures pour prévenir ces infections associées aux soins. En plus de la formation, il faudrait ensuite qu'on fasse un véritable plaidoyer parce que la prévention de ces infections associées aux soins demande des moyens", a-t-elle expliqué.

Pour ce faire, Louise Fortes estime qu'il faut des moyens pour faire un plaidoyer auprès des directions, au niveau du ministère de la Santé et des partenaires du secteur.

"J'appelle vraiment le secteur privé, à investir et à appuyer ces hôpitaux-là pour la prévention de ces infections qui sont associées aux soins", a-t-elle lancé.