Sénégal: Le pays va procéder à une restructuration du MCC Power Compact, après le retrait des États-Unis d'Amérique

Le Sénégal va procéder à une restructuration du MCC Power Compact, un vaste programme d'électrification destiné surtout à ses zones rurales et financé avec près de 290 milliards de francs CFA du gouvernement américain, Washington ayant décidé de ne plus contribuer à son financement, a annoncé, lundi, à Dakar, le directeur général du Millenium Challenge Account (MCA) Sénégal, Oumar Diop.

"Avec les autorités sénégalaises, nous allons procéder à une restructuration du Power Compact", a-t-il assuré dans une interview donnée à l'APS et à la RTS.

Il s'agit, pour le Sénégal, de "prendre en charge [sa] souveraineté énergétique", a dit M. Diop.

Les États-Unis d'Amérique vont boucler définitivement, dans trois mois, leur participation au MCC Power Compact et laisser le gouvernement sénégalais poursuivre avec ses propres moyens ce programme, a-t-il déclaré.

"Le gouvernement américain a fait savoir par lettre, à notre pays, qu'il mettra fin, dans trois mois, au financement des projets du MCC Power Compact", a poursuivi le directeur général du MCA Sénégal.

"Les États-Unis ont fait savoir qu'ils mettent fin à tout financement concernant le MCC Power Compact, après les trois prochains mois", a-t-il insisté, précisant que "les autorités sénégalaises ont décidé [...] de poursuive ce programme avec leurs propres fonds, jusqu'à son achèvement".

Le directeur général du Millenium Challenge Account Sénégal, Oumar Diop

Les ministères de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale et la Société nationale d'électricité du Sénégal vont contribuer à la réalisation de ce vaste programme de construction d'infrastructures électriques, aux côtés du MCA Sénégal, selon Oumar Diop.

"Nous mettrons l'accent sur le projet de modernisation du réseau électrique de haute tension", a-t-il assuré en parlant là de l'un des volets du programme.

Le MCC Power Compact inclut un volet de construction de réseaux de câbles 225 kilovolts en mer, dans la baie de Gorée, de câbles souterrains 225 kilovolts, à partir de Kounoune, et d'autres infrastructures électriques à Bel Air, Hann, à la Patte d'oie, à Touba, Diass, Tobène et au cap des Biches.

-- Environ 57,4 milliards de francs CFA sont nécessaires pour boucler la réalisation du programme --

Le Sénégal va, en poursuivant la réalisation du programme, s'appesantir sur la construction des réseaux en question, les câbles souterrains et les câbles sous-marins, selon le directeur général du MCA Sénégal.

"Ces travaux sont en cours. Les câbles sont en train d'être enterrés", a ajouté Oumar Diop, estimant que 50 % des travaux relatifs aux câbles sous-marins ont déjà été effectués.

"Au plus tard en juin de l'année 2026, nous pourrons terminer ces travaux", espère-t-il.

Le directeur général du MCA Sénégal rappelle que le MCC Power Compact comprend aussi un volet "extrêmement important", qui est consacré à l'électrification rurale, et un volet de "modernisation" du réseau électrique des 14 régions du Sénégal.

Le programme avait une durée d'exécution de six ans, dont il ne restait qu'un an et demi lorsque le gouvernement américain a annoncé la suspension de sa participation à son financement en février dernier. Son budget est de 550 millions de dollars américains, environ 316 milliards de francs CFA.

Les 500 millions (environ 287 milliards de francs CFA) sont fournis par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, dans le cadre de sa politique d'aide publique au développement, le restant (environ 28,7 milliards de francs CFA) étant à la charge de l'État du Sénégal.

Le MCC Power Compact génère environ 1 500 emplois indirects et une centaine d'emplois directs --

Le MCC Power Compact est mis en oeuvre par le MCA Sénégal, une autonomie administrative créée en 2020 et placée sous la tutelle technique du secrétariat général de la présidence sénégalaise. Le ministère des Finances et du Budget en assure la tutelle financière.

"Avec la restructuration, on considère [...] qu'environ 100 millions de dollars américains (environ 57,4 milliards de francs CFA, selon le cours actuel du dollar) devraient être suffisants" pour réaliser le restant du programme, estime Oumar Diop.

Le MCC Power Compact génère environ 1 500 emplois indirects et une centaine d'emplois directs, selon M. Diop.

"Notre ambition, aujourd'hui, c'est de ne pas supprimer des emplois, parce que nous sommes dans [la] continuité du Compact", a-t-il assuré.