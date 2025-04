Algérie: Le ministre de la Communication salue la forte adhésion des journalistes à la création d'un front médiatique national unifié

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a salué, lundi à Alger, la forte adhésion des journalistes à la création d'un front médiatique national unifié, à même de produire des contenus médiatiques nationaux à la hauteur des défis de l'heure.

S'exprimant à l'occasion de la tenue de la quatrième et dernière Rencontre régionale regroupant des journalistes, des professionnels des médias et différents acteurs du secteur de la communication, le ministre s'est félicité de "la forte adhésion" des journalistes à "la création d'un front médiatique unifié, à même d'élever la production de contenus nationaux et de relever les défis actuels caractérisés par des attaques répétées et directes contre notre pays, ou par d'autres encore plus insidieuses, qui utilisent l'espace numérique pour mettre en oeuvre des agendas ignobles, dans ce qui est appelé la guerre de 5e génération".

Mettant en garde contre les tentatives ciblant l'Algérie, notamment à travers la "fabrication de scénarios et de manœuvres pour entraver le processus de développement et de progrès", M. Meziane a souligné la nécessité pour le front médiatique unifié de produire "un contenu professionnel" pour contrecarrer ces agissements.

Soulignant l'importance des Rencontres régionales organisées successivement par le secteur à Oran, Constantine et Ouargla, le ministre a précisé que ces assises avaient pour objectif "l'élaboration d'une feuille de route claire, à même de promouvoir nos médias pour mieux les adapter aux avancées mondiales et d'amorcer une nouvelle étape leur permettant d'interagir positivement avec la dynamique remarquable que connaît le pays à tous les niveaux, et de répondre aux multiples attaques médiatiques émanant de différentes sources".

Dans ce contexte, il a souligné l'importance de "s'adapter à la transformation numérique avec conscience et sérieux", à travers la production de "contenus intensifs et de qualité assurant une présence en continu sur l'espace numérique et les réseaux sociaux" pour faire face "aux risques et agendas destructeurs qu'ils véhiculent".

Meziane a évoqué, par ailleurs, la révolution opérée par l'intelligence artificielle qui a fait de la maîtrise des nouvelles techniques "une nécessité impérieuse", soulignant l'importance de s'orienter vers cette technique "résolument et de manière réfléchie".

Abordant la presse de proximité, il a estimé qu'elle est aujourd'hui "un impératif stratégique", du fait qu'elle fournit un contenu proche des préoccupations du citoyen, rappelant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a insisté à maintes occasions, sur l'importance d'une "presse de proximité" et de la prise en charge des préoccupations du citoyen au niveau local de manière à renforcer la cohésion nationale à travers un message médiatique responsable et efficace.

Au terme de son allocution, M. Meziane a souhaité voir les ateliers organisés dans le cadre de cette rencontre "asseoir les fondements à même de permettre au secteur d'augmenter le rythme de production de contenus médiatiques, dans le respect de la qualité à travers l'ensemble des médias disponibles, pour faire face aux campagnes systématiques qui utilisent la liberté d'expression comme prétexte".