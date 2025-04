ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, a annoncé, lundi à Alger, que l'installation du Conseil national de l'hygiène, de sécurité et de médecine du travail et de la Commission nationale des maladies professionnelles aura lieu au cours de cette année.

Lors de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, M. Bentaleb a précisé que l'installation du Conseil national de l'hygiène, de sécurité et de médecine du travail et de la Commission nationale des maladies professionnelles s'inscrit en droite ligne du renforcement du cadre institutionnel national régissant ce domaine.

Le ministre a souligné, dans ce sens, l'importance de développer les politiques nationales en matière de sécurité professionnelle et de médecine du travail, de moderniser les structures administratives et les chaînes de production, ainsi que de renforcer les capacités de collecte et d'analyse des données relatives aux conditions et aux accidents de travail, "ce qui contribuera à mieux anticiper les risques du travail et à protéger les travailleurs".

Pour M. Bentaleb, cette journée est l'occasion de conforter les efforts nationaux visant à améliorer l'environnement de travail et à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, à la lumière des mutations effrénées que connaît le monde du travail, en raison du progrès technologique, de la numérisation et de l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, M. Bentaleb a présenté les piliers du système national de prévention des risques professionnels, reposant sur la synergie entre les inspections du travail et les organismes de prévention des risques professionnels.

Il a, à ce titre, souligné que les inspections du travail avaient dressé "10378 procès-verbaux d'infraction et adressé 98764 mises en demeure, dans le cadre des visites de terrain et des enquêtes qu'elles ont menées.

Et d'ajouter que l'Entreprise de médecine du travail (PRESTIMED) avait réalisé des examens médicaux au profit de 56526 travailleurs à travers 799 établissements", tandis que la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) avait effectué "6709 visites de terrain dans 4414 établissements et 4345 enquêtes en matière de prévention".

Bentaleb a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de l'ensemble des acteurs du monde du travail, afin de "consacrer la culture de la prévention et garantir un environnement de travail sûr et sain, à même de contribuer au développement socioéconomique durable".

Pour sa part, le ministre de la Santé a affirmé que les activités de la médecine du travail connaissaient "un nouvel élan" au cours de l'année 2025, grâce à une focalisation accrue sur l'aspect préventif et à l'exploitation de tous les moyens disponibles, ce qui a permis de réaliser des résultats positifs.

Cette rencontre a vu la participation de représentants de plusieurs institutions nationales et internationales concernées par le monde du travail, ainsi que de partenaires sociaux et d'employeurs.