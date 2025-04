Congo-Kinshasa: Protection de l'environnement - Le programme écologique « Toz'Eyano » officiellement lancé

Ce programme, qui met en avant la participation citoyenne sous le signe de la responsabilité collective, en invitant chaque Congolais à rejoindre le cercle de la transformation écologique, marque une nouvelle étape dans l'engagement du Réseau Babel International (RBI) en faveur de l'environnement.

Le RBI a lancé officiellement, le 25 avril, à Kinshasa/Gombe son programme écologique « Toz'Eyano » né en fin 2024. Ce programme ambitieux vise à renforcer la conscience écologique et à promouvoir la protection durable des écosystèmes en République démocratique du Congo (RDC). « À travers des actions communautaires, des campagnes de sensibilisation, des formations et des projets environnementaux participatifs, Toz'Eyano se veut une réponse concrète et inclusive aux défis climatiques actuels », a expliqué RBI.

Le programme, selon cette structure, marque une nouvelle étape dans l'engagement du RBI en faveur de l'environnement. « Il met en avant la participation citoyenne sous le signe de la responsabilité collective, en invitant chaque Congolais à rejoindre le cercle de la transformation écologique : +Cercle, cercle, eya munene pour nos écosystèmes !+ », a noté RBI.

C'est avec une profonde émotion et un engagement renouvelé envers notre planète, a dit l'initiateur et communicateur stratégique du projet N'kita, Robby Lwanga Etisomba, que je prends la parole aujourd'hui pour vous annoncer le lancement officiel du programme écologique Toz'Eyano, une initiative du RBI.

Pour cet activiste, « Toz'Eyano », traduit en Français par « Nous sommes une réponse », est bien plus qu'un programme. « C'est un appel collectif à la conscience, à l'action, à la transformation. C'est une invitation à former un cercle. Un cercle de citoyens responsables. Un cercle d'acteurs engagés. Un cercle de bâtisseurs d'un avenir durable », a-t-il expliqué.

Cette cérémonie officielle de lancement a réuni des acteurs de la société civile, des institutions publiques, des partenaires écologiques et des jeunes engagés pour un avenir durable. Justifiant cette action lancée officiellement, Robby Lwanga a dit : « Face à l'urgence climatique, à la déforestation massive, à la perte de biodiversité et à la fragilité de nos écosystèmes, nous n'avons plus le droit d'attendre. Avec Toz'Eyano, nous voulons éveiller les consciences, former les jeunes, mobiliser les communautés et, surtout, créer des solutions locales et durables ».

Pour l'initiateur et communicateur stratégique du projet N'kita, ce programme s'inscrit dans une vision claire qui est de construire une RDC écologiquement responsable, où chaque citoyen devient acteur de la protection de son environnement. « À travers Toz'Eyano, nous lançons des campagnes de sensibilisation, des actions de reboisement, des formations à l'écologie communautaire et bien d'autres initiatives.

Nous croyons fermement que l'environnement n'est pas un luxe pour demain, mais un droit pour aujourd'hui », a-t-il fait savoir, appelant à entrer à l'action, à former un cercle qui, avec l'engagement de chaque Congolais, deviendra encore plus large, plus grand pour sauver l'environnement de ce danger qui le guette.

De ce programme, on peut noter que c'est à la fin de l'année 2024, au coeur de Kinshasa, qu'une idée ambitieuse a vu le jour. Une rencontre informelle, mais riche de convictions, réunit cinq hommes engagés pour l'avenir du pays et de la planète. Les discussions entre Le fondateur de RBI, Alidor Muyaya, et MM. Patrick Ndembo, Sam Tshintu, Robby Lwanga et un ami proche de M. Alidor Muyaya donnent naissance à un rêve collectif : le programme « Toz'Eyano ».

Ce programme, selon ses concepteurs, se veut un appel à la concertation, à la conscience et à l'action. « Le programme est pensé comme une réponse structurée et citoyenne au dérèglement climatique, avec un accent particulier sur l'éducation environnementale, l'engagement communautaire, et la participation des jeunes », notent-ils.

Le programme « Toz'Eyano » est donc une dynamique collective portée par le RBI, en partenariat avec des acteurs de la société civile, des institutions éducatives, des artistes et des médias. Ensemble, ils bâtissent un écosystème d'action pour faire de la lutte contre le changement climatique une priorité nationale.

Un projet phare, « Nkita »

Au coeur de « Toz'Eyano » se trouve « Nkita », un projet écologique d'envergure nationale, qui vise à initier les enfants de 5 à 12 ans à la protection des écosystèmes forestiers de la RDC. « À travers des campagnes de reboisement, des formations écologiques, et une mobilisation des écoles, orphelinats et communautés, Nkita veut former une nouvelle génération d'ambassadeurs écologiques », souligne ce réseau.

Le RBI, rappelle-t-on, est une ASBL coordonnée par Mme Samanthan Muka, qui favorise et crée des rencontres d'affaires « win-win » grâce à un réseau des membres fiables et solidaires ; matérialise les projets et consolide la croissance des activités.