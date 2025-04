Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe, Lupopo, Aigles du Congo et Maniema gagnent leurs deux premiers matchs des play-offs

Les play-offs de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue 1, organisés sur deux sites (Kinshasa et Lubumbashi), prennent progressivement leur vitesse de croisière. C'est déjà la deuxième journée avec des sans-fautes réalisés par Mazembe, Aigles du Congo, Lupopo et Maniema Union.

Le Daring Motema Pembe (DCMP) a été battu, le 27 avril, au stade des Martyrs à Kinshasa par le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi en 2e journée des play-offs de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue. L'unique but de la partie a été inscrit à la 50e minute de jeu par le capitaine de Mazembe, Ntambwe Kalonji, reprenant un corner.

Après un bon départ de cette phase ultime du championnat avec la victoire sur Rangers par 3 buts à 2 en première journée, le DCMP marque le pas à la suite de cette defaite. En pleine confiance, Mazembe affrontera le 30 avril sur la même aire de jeu les Aigles du Congo, récent tombeur de V.Club par forfait après des troubles survenues au cours du match.

Et le DCMP s'expliquera au prochain match le 1er mai contre V.Club, qui pourtant se serait retiré du championnat après les sanctions de la Linafoot sur le club à la suite des incidents lors du match contre Les Aigles du Congo.

Dans un autre match, l'AS Maniema Union de Kinduco a puisé en son for intérieur pour battre, le 27 avril, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le club local du CS Don Bosco, par 1 but à 0. L'attaquant Jephté Kitambala a inscrit l'unique but de la partie à la 40e minute, offrant une deuxième victoire des Kambelelembes du Maniema dans ces play-offs de la 30e édition du championnat national. Maniema Union affronte à la rencontre suivante le FC Saint-Eloi Lupopo le 30 avril à Lubumbashi, alors que Don Bosco se rendra à Kolwezi pour se mesurer à Simba au prochain match.

Le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi a, pour sa part, capitalisé cette deuxième journée des play-offs en dominant, le 26 avril, l'AF Anges Verts de Kinshasa par 4 buts à 0. Michée Mika (41e minute sur penalty), Max Djoumekou (45+1e), Josué Kazema (56e) et Lise Nyembo (90+1e) ont signé les quatre réalisations des Cheminots lushois. C'est un deuxième succès de Lupopo après la victoire (1 but à 0) de la première journée contre le FC Tanganyika de Kalemie. La formation d'AF Anges Verts de Kinshasa a, pour sa part, été soumise en première journée par Maniema Union (0 but à 2).

Ce même samedi, Les Aigles du Congo ont battu FC Tanganyika par 2 buts à 1 à Lubumbashi, avec les buts de Linda, auteur d'un doublé à la 27e et 66e minute. C'est la deuxième victoire des Aigles du Congo du président Vidye Tshimanga après le succès sur tapis vert face à V.Club de Kinshasa.

Les Kamikazes de l'AS Simba de Kolwezi ont lancé leur play-offs le dimanche dernier au stade Kibassa-Maliba de la commune de la Kenya, tenus en échec par l'AC Rangers de Kinshasa (0 but partout). Rangers joue son prochain match contre Tanganyika.

Classement après la 2e journée :

1. FC Lupopo : 6 Pts (2 MJ)

2. FC Les Aigles : 6 Pts (2 MJ)

3. Maniema Union : 6 Pts (2 MJ)

4. TP Mazembe : 6 Pts (2 MJ)

5. DCMP : 3 Pts (2 MJ)

6. AS Simba : 1 Pt (1 MJ)

7. AC Rangers : 1 Pt (2 MJ)

8. Sanga Balende : 0 Pt (0 MJ)

9. Don Bosco : 0 Pt (2 MJ)

10. FC Tanganyika : 0 Pt (2 MJ)

11. AS Vita Club : 0 Pt (1 MJ)

12. Anges Verts : 0 Pt (2 MJ).