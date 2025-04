Algérie: Le DG de l'ASBU salue le rôle du pays dans le soutien à l'action arabe commune

ALGER — Le directeur général de l'Union des radios des pays arabes (ASBU), Souleiman Abderrahim a salué, lundi, le rôle de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le soutien à l'action arabe commune pour faire face aux complots visant la Nation arabe.

Dans son allocution à l'ouverture de la 4e Rencontre régionale des journalistes et professionnels des médias, présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, M. Souleiman a salué "l'appui de la direction algérienne sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'action arabe commune afin d'en faire un rempart solide face aux complots visant la Nation arabe".

L'intervenant a mis en avant l'importance des Rencontres régionales des journalistes et professionnels des médias qu'il a qualifiées d'occasion "pour instaurer un débat direct avec les responsables du secteur médiatique pour en évaluer l'état actuel et envisager les perspectives futures, voire accompagner les défis dictés par les changements profonds marquant le paysage médiatique".

Il a rappelé que "l'évolution des techniques de communication modernes et l'expansion de l'intelligence artificielle ainsi que la prolifération des rumeurs et des fake news via les réseaux sociaux, imposent le développement des outils de travail et la valorisation des compétences à travers la formation continue".

Et d'ajouter que "l'ASBU oeuvre dans ce sens tout comme le ministère de la Communication qui a lancé un programme de formation au profit des journalistes et des professionnels des médias pour leur permettre de s'adapter aux mutations numériques".

De son côté, le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi a affirmé que la presse nationale constitue "la pierre angulaire dans la construction des sociétés et l'appui aux processus de développement, en tant que passerelle entre les citoyens et les institutions de l'Etat".

La presse nationale "veille à transmettre l'information de manière crédible et sincère et constitue le trait d'union entre le citoyen et les institutions de l'Etat et un appui pour renforcer la culture de dialogue, l'ouverture et l'esprit de citoyenneté".