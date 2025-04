Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail et d'inspection en 4e Région militaire

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), effectue, à partir de lundi, une visite de travail et d'inspection en 4e Région militaire (RM), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de ses visites de terrain à l'ensemble des Régions militaires, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, effectue, à partir d'aujourd'hui lundi 28 avril 2025, une visite de travail et d'inspection en 4e Région militaire", précise la même source.

La visite a été entamée depuis le siège du Commandement de la région à Ouargla, où "après la cérémonie d'accueil, donnée par le Général-major Omar Tlemçani, Commandant de la 4e RM, le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Bachir Chihani, dont le siège de ce Commandement porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du saint Coran à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada".

Lors de sa rencontre avec les cadres de la Région, le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation, suivie par visioconférence, par l'ensemble des personnels de la 4e RM, à travers laquelle il a souligné "la nécessité de lutter contre l'utilisation de la propagande mensongère et destructrice et de renforcer le sens de la sécurité chez les individus et les groupes".

"A cette occasion, il est d'importance de souligner la nécessité de lutter contre l'utilisation de la propagande mensongère et destructrice, notamment à l'aune de l'évolution extraordinaire des technologies de l'information, des réseaux sociaux et des plateformes numériques, où la désinformation est utilisée comme une arme fatale pour atteindre des objectifs politiques douteux", a fait observer le Général d'Armée.

"Partant de ce principe, il est de la plus haute nécessité de renforcer le sens de la sécurité chez les individus et les groupes, et d'ancrer une culture d'information nationale solide, qui les incite à vérifier les informations, avant de les tenir pour vraies ou de les partager, en se référant à des sources fiables, et à ne pas se fier aux titres sensationnels et autres contenus trompeurs", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a ajouté qu'"il est un devoir pour chaque Algérien dévoué à son pays de lutter contre les campagnes tendancieuses qui visent à porter atteinte à son image".

"Développer la pensée critique aide à protéger notre société de tomber dans le piège de la propagande, qui tend à influencer l'opinion publique nationale, à créer une atmosphère de doute et de méfiance entre les institutions de l'Etat et le citoyen, pour manipuler ce dernier selon des agendas occultes", a-t-il indiqué.

"Il est, ainsi, un devoir pour chaque Algérien dévoué à son pays de lutter contre les campagnes tendancieuses qui visent à porter atteinte à l'image de l'Algérie, en faisant preuve de conscience et de vigilance élevées, et d'engagement patriotique, mais également en œuvrant à déjouer les plans sournois, qui visent la sécurité et la stabilité de notre pays ainsi que son unité territoriale et populaire", a-t-il affirmé.

Au terme de cette rencontre, le Général d'Armée "a écouté les interventions et préoccupations des personnels de la 4e Région militaire qui ont affiché leur volonté de poursuivre les efforts en vue d'accomplir au mieux les missions assignées, notamment en matière de sécurisation des frontières et de protection du territoire national contre tous les fléaux et éventuelles menaces".

A l'issue, le Général d'Armée a procédé à l'inauguration d'un cercle régional, "où il a reçu des explications exhaustives auprès des responsables en charge de la réalisation de ce projet, tout comme il s'est enquis de près de la qualité des infrastructures y réalisées, à même de garantir les meilleures conditions de confort aux bénéficiaires".

A cette occasion, il "a félicité les responsables pour les efforts fournis en vue de livrer les nouvelles infrastructures dans les délais impartis, de même qu'il les a exhortés à veiller à leur maintien en condition, en faisant preuve de professionnalisme et de gestion rigoureuse, de manière à assurer des prestations de service de qualité".