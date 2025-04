Algérie: Commerce - Renforcer le contrôle au niveau des marchés afin de garantir l'équilibre des prix

ALGER — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni a présidé, lundi, une réunion de coordination avec les directeurs régionaux du commerce, durant laquelle il a instruit de renforcer le contrôle au niveau des marchés afin de garantir l'équilibre des prix des différents produits, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette réunion de coordination périodique, tenue en présence des cadres de l'administration centrale du ministère, a été consacrée à l'évaluation de la situation du marché pour définir les orientations pratiques, précise le communiqué.

Ainsi, M. Zitouni a insisté sur "le renforcement du contrôle sur les différents produits, notamment ceux qui connaissent une hausse injustifiée des prix", affirmant que "la protection du consommateur et la lutte contre la spéculation demeurent parmi les priorités du secteur".

Lors de cette rencontre, le ministre a enjoint aux directeurs régionaux du secteur de "faire preuve de vigilance et de préparation pour signaler toute tentative de perturbation de l'équilibre des prix, à travers des mesures proactives envers les évolutions du marché tout en assurant une intervention immédiate si nécessaire", appelant à "sensibiliser les commerçants à l'importance de respecter les prix".

A ce propos, M. Zitouni a jugé "inacceptable et injustifiée la hausse des prix des viandes rouges locales à plus de 2.500 DA/kg, au regard de la baisse enregistrée des prix du bétail et de la disponibilité de la viande rouge importée", relevant la nécessité de "corriger immédiatement la situation, conformément à la logique du marché et aux règles de l'offre et de la demande".

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant l'importance de "prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires pour protéger les consommateurs pour éviter toute hausse arbitraire des prix du café dans les cafétérias, notamment après la décision du président de la République de subventionner ce produit, une mesure qui n'a pas été répercutée sur les prix appliqués dans les cafétérias", selon la même source.

M. Zitouni a également ordonné aux directeurs régionaux d'assurer la disponibilité du pain ordinaire dans les boulangeries, en sus du pain amélioré, tout au long de la journée.

Il a appelé à "la poursuite des campagnes de contrôle au niveau des salons de coiffure, d'esthétique et de soins corporels, ainsi que la saisie des produits importés de manière illégale".

Le ministre a également appelé à "une bonne préparation pour les congés de l'Aid El-Adha et la saison estivale, en assurant la disponibilité des produits de base, en poursuivant l'approvisionnement des marchés et en contrôlant les prix, dans le but de soutenir la stabilité du marché national et de protéger le consommateur", conclut le communiqué.