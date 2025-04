Afrique: Élection du Pape - Le conclave des cardinaux débute le 7 mai

« Alea jacta est », ou le sort en est jeté. L'annonce a été faite à l'issue de la 5e congrégation générale des cardinaux qui a eu lieu hier matin, rapporte Vatican News. Le conclave pour la désignation du 267e Pape débutera le 7 mai.

« Le matin du mercredi 7 mai, tous les cardinaux se retrouveront dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, afin de prendre part à la messe votive Pro Eligendo Romano Pontifice. Puis, dans l'après-midi, ils se rendront dans la chapelle Pauline du palais apostolique et, en habit de choeur, iront en procession solennelle, au chant du Veni Creator, jusqu'à la chapelle Sixtine [lieu où se tiendra le conclave] », explique l'article publié par Vatican News, rappelant ce que prévoit la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, promulguée par le Pape Jean-Paul II en 1996.

Cent trente-cinq cardinaux de moins de 80 ans, autorisés à élire le nouveau souverain pontife, participeront au conclave. Une fois dans la salle du conclave, les cardinaux n'auront plus le droit de communiquer avec l'extérieur. Chaque cardinal prêtera serment sur l'Évangile « de garder le secret sur tout ce qui concerne d'une manière quelconque l'élection du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l'élection et qui concerne directement ou indirectement les scrutins. (...) de n'aider ou de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni aucune autre forme d'intervention (...) ». Le non-respect de ce serment sera puni d'excommunication.

Majorité des deux tiers

Une fois tous les cardinaux ayant prêté serment, le premier vote se déroulera dans l'après-midi du 7 mai. Si l'élection n'a pas lieu au premier tour, il y aura, les jours suivants, deux tours de scrutin, le matin et l'après-midi. Après trois jours sans résultat, les scrutins sont suspendus pendant une journée au maximum afin de permettre une pause pour la prière, une libre discussion entre les électeurs et une brève exhortation spirituelle.

Le vote reprendra ensuite selon la même forme, et après sept tours de scrutin, si l'élection n'a pas lieu, une nouvelle pause est organisée pour la prière, la conversation et l'exhortation. Les cardinaux procéderont ensuite à une nouvelle série de sept scrutins. S'il n'y a pas encore d'élu, il y aura une nouvelle pause de prière, de discussion et d'exhortation.

Si les scrutins n'aboutissent pas, une nouvelle journée est réservée à la prière, à la réflexion et au dialogue. Lors des scrutins suivants, seuls les deux noms ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin précédent deviennent éligibles. La Constitution apostolique Universi Dominici Gregis souligne que le Pape ne peut être élu que s'il obtient au moins les deux tiers des suffrages des cardinaux électeurs.