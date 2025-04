Sénégal: Pool judiciaire financier - Amadou Sall convoqué

Suite de l'enquête sur les plus de 125 milliards de francs CFA de transactions douteuses tracés dans le rapport de la Centif. L'Observateur annonce dans son édition de ce lundi 28 avril que le Parquet financier a convoqué Amadou Sall, fils aîné de l'ancien Président Macky Sall.

Le rendez-vous est fixé au 7 mai prochain et porte sur une transaction de 10 milliards de francs CFA, précise le journal. Une partie de l'argent (des bons de caisse) «a transité dans le compte de la société Woodrose Investment Ltd logé à la banque NSIA et géré par la dame N. S. Ndiaye, visée aussi dans le réquisitoire introductif du parquet», ajoute la même source.

Celle-ci poursuit : «L'enquête de la Centif mentionne que Ndèye Seynabou Ndiaye avait fait une procuration à Amadou Sall pour gérer le compte. Ce qui laisse croire qu'il en serait le bénéficiaire économique.»

On ne sait pas encore si Amadou Sall répondra à la convocation de la justice. Depuis la fin de sa présidence, Macky Sall vit au Maroc avec sa famille. L'Observateur rapporte que l'entourage du fils aîné de l'ancien chef de l'État affirme que le montant en cause «proviendrait de la vente d'un terrain offert par son père. [L']opération [a été conduite par] le député-maire Farba Ngom. Ce qui serait à l'origine des transferts d'argent entre les comptes de la société de [ce dernier] et de Woodrose Investment Ltd».

Le quotidien du Groupe futurs médias souffle que, pour ce dossier, Amadou Bâ est convoqué en même temps qu'un certain Karim Mbacké.

Dans le cadre de l'enquête sur les plus de 125 milliards tracés par la Centif, le Parquet financier a requis le mandat de dépôt contre huit suspects, dont Farba Ngom et Tahirou Sarr, et X. Poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et détournement de deniers publics, soit comme auteur principal soit comme complice, ces derniers sont en ce moment en détention préventive.